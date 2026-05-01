Δείτε τις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου

Πληρωμές 91,7 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 107.160 δικαιούχους την περίοδο 4-8 Μαΐου 2026.

Η καταβολή ποσού ύψους 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους προγραμματίζεται για το διάστημα από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι πληρωμές αφορούν ένα ευρύ φάσμα παροχών, ενισχύοντας σημαντικά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα ποσά κατευθύνονται σε παροχές σε χρήμα, εφάπαξ ενισχύσεις, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, καλύπτοντας διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες και ομάδες δικαιούχων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

– από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

