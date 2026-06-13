Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας: Τα ποσά

Πίνακας περιεχομένων

Η εφαρμογή αφορά τον υπολογισμό με βάση τα στοιχεία του εργαζομένου και τις αποδοχές του, ώστε να προκύπτει το ακριβές ποσό του επιδόματος αδείας.

Για το 2026, το ποσό είναι αυξημένο για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η αναπροσαρμογή που ισχύει από την 1η Απριλίου 2026 ανέβασε τον κατώτατο μισθό στα 920 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ, επηρεάζοντας και το θερινό επίδομα αδείας.

Το επίδομα αδείας βρίσκεται στο επίκεντρο για τους εργαζόμενους ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών, καθώς η καταβολή του συνδέεται με την ετήσια άδεια και την ενεργή εργασιακή σχέση. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το δικαιούνται όσοι εξακολουθούν να εργάζονται και διατηρούν ενεργή σχέση εργασίας.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το επίδομα

Το επίδομα αδείας χορηγείται σε εργαζόμενους που έχουν ενεργή εργασιακή σχέση. Η προϋπόθεση αυτή είναι καθοριστική, καθώς η καταβολή του συνδέεται άμεσα με την απασχόληση και την ετήσια άδεια.

Επίδομα στέγασης: Πώς θα το λάβετε

Αντίθετα, δεν προβλέπεται για ανέργους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Επομένως, δικαιούχοι είναι αποκλειστικά όσοι βρίσκονται σε ενεργή σχέση εργασίας κατά τον χρόνο που αφορά η άδεια.

Πότε γίνεται η καταβολή

Η καταβολή του επιδόματος μπορεί να γίνει με την έναρξη της άδειας του εργαζομένου. Αυτή είναι μία από τις προβλεπόμενες επιλογές που ορίζει η εργατική νομοθεσία.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα το επίδομα να καταβληθεί σταδιακά, δηλαδή σε δόσεις, μαζί με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο διάστημα της άδειας. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή συνδέεται με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας.

Η υποχρέωση του εργοδότη για την άδεια

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ: Πότε πληρώνεται και ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγήσει την ετήσια άδεια στον εργαζόμενο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η προθεσμία είναι δύο μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.

Η ρύθμιση αυτή αφορά τη χορήγηση της άδειας και συνδέεται με το δικαίωμα του εργαζομένου να λάβει την ετήσια ανάπαυσή του. Παράλληλα, το επίδομα αδείας παραμένει μέρος των προβλεπόμενων παροχών για όσους διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση.

Τι αλλάζει στο ποσό για το 2026

Η βασική διαφοροποίηση για το 2026 αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Μετά την αύξησή του στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026, αυξάνεται και το θερινό επίδομα αδείας.

Το νέο επίδομα αδείας για το 2026 διαμορφώνεται στα 589,41 ευρώ. Το αντίστοιχο περσινό ποσό ήταν 556,05 ευρώ, με τη διαφορά να προκύπτει από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου. Ωστόσο, υπάρχουν ανώτατα όρια που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί συνήθως στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.

Πού μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός

Για τον ακριβή υπολογισμό του ποσού, υπάρχει διαθέσιμη online εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ. Μέσω αυτής, οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το επίδομα που αντιστοιχεί στην περίπτωσή τους.