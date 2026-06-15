Επίδομα παιδιού: Οι τρεις αλλαγές που φέρνουν ανατροπές στην πληρωμή

Πίνακας περιεχομένων

Η τρίτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ έρχεται με νέες διασταυρώσεις, αλλαγή στο εισόδημα υπολογισμού και κίνδυνο διακοπής για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της τρίτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026, που αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Η καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Η συγκεκριμένη πληρωμή συνοδεύεται από τρεις βασικές αλλαγές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τόσο το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι όσο και το ίδιο το δικαίωμα καταβολής της ενίσχυσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες φορολογικές δηλώσεις, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και η σχολική φοίτηση των παιδιών.

Νέο εισόδημα για τον υπολογισμό της δόσης

Η πρώτη αλλαγή αφορά το εισόδημα που θα ληφθεί υπόψη για την τρίτη δόση. Για τον νέο υπολογισμό δεν θα χρησιμοποιηθεί πλέον το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, όπως συνέβη στις δύο προηγούμενες πληρωμές.

Αντίθετα, για την τρίτη δόση θα ληφθεί υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή.

Ποιοι θα δουν αύξηση και ποιοι μπορεί να επιστρέψουν χρήματα

Η νέα εκκαθάριση μπορεί να φέρει αλλαγές στα ποσά. Όσοι είχαν χαμηλότερα εισοδήματα το 2025 ενδέχεται να δουν αναδρομική αύξηση στο επίδομα παιδιού.

Αντίθετα, όσοι εμφάνισαν αυξημένα εισοδήματα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με μείωση του ποσού ή ακόμη και με υποχρέωση επιστροφής χρημάτων στον ΟΠΕΚΑ. Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών που δηλώνεται στην αίτηση Α21.

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Πότε πληρώνεται και ποιοί το δικαιούνται

Η προθεσμία για αλλαγές στην αίτηση Α21

Η πλατφόρμα για την αίτηση Α21 παραμένει ανοιχτή για τροποποιήσεις έως τις 10 Ιουλίου και ώρα 18:00. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, ώστε να μην υπάρξουν λάθη που θα επηρεάσουν την πληρωμή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και στα στοιχεία που συνδέονται με τη φοίτηση. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την έγκριση και τον υπολογισμό του επιδόματος.

Νέες διασταυρώσεις μέσω του Εθνικού Μητρώου Παροχών

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά την ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία την 1η Ιουνίου 2026.

Επίδομα μητρότητας 2026: Ποιοί πληρώνονται και ποιές ημερομηνίες ακολουθούν

Η ένταξη του επιδόματος παιδιού στο νέο ψηφιακό σύστημα αυστηροποιεί τους ελέγχους. Πλέον θα διασταυρώνεται αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν και άλλες κρατικές ενισχύσεις, αλλά και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Ποιοι κινδυνεύουν με διακοπή του επιδόματος

Η τρίτη αλλαγή αφορά τον κίνδυνο διακοπής της παροχής από την 1η Ιουλίου έως και το τέλος του έτους για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το επίδομα μπορεί να παγώσει για νοικοκυριά στα οποία δεν διασταυρώνεται ηλεκτρονικά η σχολική φοίτηση των παιδιών.

Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις μαθητών με υπερβολικό αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών ή για παιδιά που υποχρεούνται να επαναλάβουν την τάξη κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Για να εγκριθεί η αίτηση, τα ανήλικα παιδιά ηλικίας από 4 έως 16 ετών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επαρκώς την υποχρεωτική εκπαίδευση έως τις 30 Ιουνίου.

Η προϋπόθεση αυτή συνδέει άμεσα τη χορήγηση του επιδόματος με τη σχολική παρακολούθηση. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία φοίτησης των παιδιών τους μπορούν να διασταυρωθούν σωστά.

Τα ποσά του επιδόματος παιδιού

Το επίδομα πιστώνεται απευθείας στην προπληρωμένη κάρτα του δικαιούχου. Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τον αριθμό των παιδιών.

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, η ενίσχυση ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα. Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, το ποσό διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ μηνιαίως.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, καθώς η πληρωμή της 31ης Ιουλίου συνδέεται με συγκεκριμένες προθεσμίες και διασταυρώσεις. Η φορολογική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου και οι διορθώσεις στην αίτηση Α21 έως τις 10 Ιουλίου είναι δύο κρίσιμα σημεία.

Η νέα διαδικασία κάνει πιο αυστηρό τον έλεγχο των στοιχείων, ενώ η σχολική φοίτηση των παιδιών αποκτά καθοριστικό ρόλο. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν έχουν σωστά καταχωρισμένα στοιχεία κινδυνεύουν να δουν το επίδομα να μειώνεται, να συμψηφίζεται ή ακόμη και να διακόπτεται.