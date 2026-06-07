Επίδομα 300 ευρώ και βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί – Τα νέα μέτρα στήριξης

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Επίδομα 300 ευρώ για συνταξιούχους και έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί προβλέπονται στις νέες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής.

Επίδομα 300 ευρώ θα καταβάλλεται κάθε Δεκέμβριο σε χιλιάδες συνταξιούχους, στο πλαίσιο των νέων παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι ρυθμίσεις αφορούν τόσο τους χαμηλοσυνταξιούχους και ευρύτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όσο και τις οικογένειες με παιδιά, καθώς προβλέπεται και έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία θα καταβληθεί έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Πώς αλλάζει η ετήσια ενίσχυση για τους συνταξιούχους

Η βασική αλλαγή αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση που είχε θεσπιστεί την προηγούμενη χρονιά για συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από το 2026 και μετά, το ποσό αυξάνεται από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 1,87 εκατ. ωφελούμενους, ενώ περίπου 650.000 συνταξιούχοι θα μείνουν εκτός διαδικασίας. Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

Τα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια

Δικαίωμα στην ενίσχυση έχουν συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Στους δικαιούχους εντάσσονται και άτομα από 60 ετών και άνω, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και δεν λαμβάνουν δική τους σύνταξη γήρατος.

Τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται σημαντικά. Για τους άγαμους, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, ενώ έως σήμερα το όριο ήταν 14.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται στις 35.000 ευρώ, από 26.000 ευρώ.

Τα νέα περιουσιακά κριτήρια

Αλλαγές προβλέπονται και στα περιουσιακά κριτήρια, καθώς αυξάνονται τα όρια της ακίνητης περιουσίας για όσους μπορούν να λάβουν την ετήσια ενίσχυση.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας μπορεί πλέον να φτάνει έως τις 300.000 ευρώ για τους άγαμους και έως τις 400.000 ευρώ για τους έγγαμους. Με αυτή τη διεύρυνση αυξάνεται ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων.

Ποιες ακόμη κατηγορίες καλύπτονται

Η ενίσχυση των 300 ευρώ θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε συνταξιούχους αναπηρίας, ανασφάλιστους υπερήλικες, δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ και δικαιούχους εξωϊδρυματικού επιδόματος.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται ακόμη ειδικές κατηγορίες αναπήρων του Δημοσίου, καθώς και ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν σχετική οικονομική ενίσχυση.

Η ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Ειδικά για το 2026 προβλέπεται εφάπαξ βοήθημα ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

Το ποσό θα καταβληθεί απευθείας στους δικαιούχους έως τις 30 Ιουνίου 2026, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2024, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί έως το τέλος Μαΐου 2026.

Ποιοι γονείς δικαιούνται το ποσό

Δικαιούχοι είναι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις στις οποίες, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, γεννηθεί παιδί και προστεθεί ως εξαρτώμενο τέκνο στο μητρώο της ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόσθετο ποσό μπορεί να καταβληθεί έως το τέλος Αυγούστου 2026.

Και τα δύο επιδόματα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς.