Επίδομα θέρμανσης: Πληρωμή της δεύτερης δόσης – Τα ποσά

Πίνακας περιεχομένων

Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026, με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν την επόμενη πληρωμή της κρατικής ενίσχυσης.

Επίδομα θέρμανσης– Το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείται.

Το επίδομα παραμένει ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς να συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο.

Η διαδικασία πληρωμών θα ολοκληρωθεί με την τρίτη δόση, η οποία αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, που εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Συντάξεις: Τα νέα μέτρα για αυξήσεις, επίδομα και προσωπική διαφορά

Το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 αφορά αγορές καυσίμων για θέρμανση που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χειμερινή περίοδο. Καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, η β’ δόση αφορά τις ακόλουθες αγορές:

Καύσιμα, από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Καυσόξυλα και πέλετ, από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Καλύπτει παραστατικά που έχουν εκδοθεί έως 15 Απριλίου 2026. Προσοχή! Η καταχώριση των απαραίτητων δικαιολογητικών με την αίτηση πρέπει να έχει γίνει στην πλατφόρμα myΘέρμανση έως τις 30 Απριλίου 2026.

Πανελλήνιες 2026: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για την επιτυχία

Τα ποσά και τι πρέπει να γνωρίζετε

Το συγκεκριμένο βοήθημα για κάλυψη αναγκών θέρμανσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φθάσει έως τα 800 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ, σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, βάσει του τύπου υπολογισμού και των προσαυξήσεων του δείκτη καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ).

Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος διαμορφώνεται με βάση:

Τη γεωγραφική περιοχή,

τις κλιματικές συνθήκες,

τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας.