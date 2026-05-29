Ζαχαράκη: Σχέδιο μαζικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – Τι θα αφορά

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αειφορία προανήγγειλε η Σοφία Ζαχαράκη από την Attica Green Expo 2026, συνδέοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την καθημερινή σχολική πράξη.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τόνισε ότι η αειφορία δεν είναι μια αποσπασματική περιβαλλοντική πολιτική, αλλά στάση ζωής, δημοκρατική συμμετοχή και συλλογική ευθύνη που καλλιεργούνται από το σχολείο.

Μαζική επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αειφορία

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι επόμενος μεγάλος στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η μαζική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση για την αειφορία να αποκτήσει πιο ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινή λειτουργία της σχολικής τάξης, τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό σχολείο.

Τι είπε η Σοφία Ζαχαράκη

Η Υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η επόμενη δράση αφορά μαζική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τις δράσεις αειφορίας.

Όπως σημείωσε, ζητούμενο είναι όσα θα μάθουν και όσα θα ενδυναμώσουν οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξη μέσα στην καθημερινή ελληνική τάξη.

Η αειφορία ως στάση ζωής

Στην ομιλία της, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η αειφορία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως περιβαλλοντική πολιτική.

Τη χαρακτήρισε «στάση ζωής και δημοκρατία στην πράξη», επισημαίνοντας ότι η περιβαλλοντική συνείδηση και η κοινωνική υπευθυνότητα καλλιεργούνται από το σχολείο.

Ο ρόλος του σχολείου

Σύμφωνα με την Υπουργό, η εκπαίδευση πρέπει να διαμορφώνει ενεργούς πολίτες με περιβαλλοντική συνείδηση, κριτική σκέψη, δημοκρατική κουλτούρα και αίσθημα συλλογικής ευθύνης.

Οι μαθητές καλούνται να αποκτούν δεξιότητες που τους βοηθούν να συνεργάζονται, να σέβονται το περιβάλλον και τον συνάνθρωπο, να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή και να αναλαμβάνουν ευθύνη για το κοινό μέλλον.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα οποία εφαρμόζονται από το 2021.

Όπως είπε, μέσα από αυτά το σχολείο γίνεται πιο βιωματικό και πιο κοντά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική προστασία, τη ρομποτική, τον ψηφιακό γραμματισμό και τη συνεργατική μάθηση.

Σύνδεση με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Η Υπουργός συνέδεσε την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών υποδομών «Μαριέττα Γιαννάκου».

Όπως σημείωσε, η ανακαίνιση των σχολείων δημιουργεί ένα διαφορετικό περιβάλλον, πιο ασφαλές, πιο φωτεινό και πιο κοντά στις ανάγκες των παιδιών.

Σχολικοί λαχανόκηποι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο έργο «Σχολικοί Λαχανόκηποι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Το έργο αφορά 4.384 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, με συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράσεις ενεργού πολίτη

Μέσα από τις Δράσεις Ενεργού Πολίτη, η γνώση συνδέεται με τη συμμετοχή, τη δημοκρατία και την κοινωνική ευθύνη.

Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτούν ενεργό ρόλο μέσα στις τοπικές κοινωνίες και στις σχολικές κοινότητες.

Σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Ομάδα Εργασίας για τη Βιωσιμότητα έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Το σχέδιο αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου να ενισχύσει την περιβαλλοντική κουλτούρα στο σχολείο.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε και στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας.

Όπως ανέφερε, η εκπαίδευση για την αειφορία δεν μπορεί να περιορίζεται μέσα στην τάξη, αλλά χρειάζεται πόλεις που εμπνέουν και δημόσιους χώρους που λειτουργούν παιδαγωγικά.

Αναβάθμιση των ΚΕΠΕΑ

Στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση των 61 Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία σε όλη τη χώρα.

Για τα ΚΕΠΕΑ προβλέπεται επένδυση ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ με νέο ψηφιακό και τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως drones, διαδραστικές οθόνες, 3D εκτυπωτές και σύγχρονα εργαστηριακά εργαλεία.

Κριτικοί αναγνώστες και τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα, υλοποιείται το πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα ενισχύει τους σχολικούς ομίλους, ενώ προχωρά και το πιλοτικό πρόγραμμα «AI in Schools».

Το μήνυμα για τη νέα γενιά

Κλείνοντας την ομιλία της, η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η Ελλάδα του αύριο χτίζεται μέσα από την παιδεία, τις αξίες και τη συμμετοχή.

Χαρακτήρισε τη νέα γενιά τη σημαντικότερη επένδυση της χώρας και υπογράμμισε ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να συμμετέχουν ενεργά.