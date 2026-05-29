Σοκ: Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από άγριο bullying που δέχθηκε στο σχολείο του

Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας οδήγησε 12χρονο μαθητή στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου η διευθύντρια, ο υποδιευθυντής και μητέρα εμπλεκόμενου παιδιού.

Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα 12χρονου μαθητή, το παιδί δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η καταγγελία του πατέρα

Ο πατέρας του 12χρονου κατήγγειλε ότι το παιδί του στοχοποιήθηκε και δέχθηκε βίαιη επίθεση από συμμαθητές του.

Όπως αναφέρει το corfutvnews, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Δευτέρα 25 Μαΐου, υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Η κατάσταση του μαθητή κρίθηκε αρκετά σοβαρή, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε ιατρική φροντίδα.

Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά.

Οι γιατροί, πάντως, εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του.

Οι συλλήψεις μετά το περιστατικό

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και σε αστυνομικό επίπεδο.

Οι Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Συνελήφθησαν διευθύντρια και υποδιευθυντής

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου.

Η σύλληψή τους έγινε προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρξε παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων.

Συνελήφθη και μητέρα εμπλεκόμενου παιδιού

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα ενός από τα παιδιά που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Η σύλληψη έγινε με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαδικασιών, οι δύο εκπαιδευτικοί και η μητέρα αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Τι ερευνά η Αστυνομία

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από την πλευρά των υπευθύνων του σχολείου.