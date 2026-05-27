Σχολεία: Τελευταία ημέρα για τους μαθητές στα Γυμνάσια – Πότε θα διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις

Σήμερα χτυπά το τελευταίο κουδούνι στα γυμνάσια, ενώ οι μαθητές μπαίνουν στην περίοδο των εξετάσεων και οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές 2026.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη στα γυμνάσια θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ στο τέλος της εβδομάδας αρχίζουν και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια

Με τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές των γυμνασίων μπαίνουν στην τελική φάση της σχολικής χρονιάς. Η εξεταστική περίοδος αφορά τις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ και Β’ τάξης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Το διάστημα αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων για τους μαθητές των γυμνασίων.

Στην τελική ευθεία οι Πανελλαδικές 2026

Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ αρχίζουν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.

Οι υποψήφιοι διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας. Για τα ΓΕΛ, πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ στα ΕΠΑΛ οι εξετάσεις αρχίζουν με τα Νέα Ελληνικά.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Σε αντίθεση με τα γυμνάσια, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Το διδακτικό έτος για τους μικρότερους μαθητές θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, οπότε και θα σταματήσουν τα μαθήματα σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Η πίεση των Πανελλαδικών και η ανάγκη στήριξης

Η περίοδος των Πανελλαδικών συνοδεύεται από έντονη πίεση για πολλούς μαθητές, ανεξάρτητα από τον βαθμό προετοιμασίας τους.

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την ενεργοποίηση εκτεταμένου συστήματος ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους.

Η τηλεφωνική γραμμή 1550

Στο πλαίσιο του συστήματος υποστήριξης δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550.

Στη γραμμή συμμετέχουν ψυχολόγοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της χώρας, καθώς και του υπουργείου Υγείας, με στόχο την ψυχολογική στήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

Το πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί πανελλαδικό δίκτυο παρεμβάσεων και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των ΚΕΔΑΣΥ, των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

Το δίκτυο περιλαμβάνει τηλεφωνικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης, συστηματικές επιτόπιες επισκέψεις ειδικών στις σχολικές μονάδες, δυνατότητα προγραμματισμού συμβουλευτικών συναντήσεων, ενημερωτικές δράσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς, προγράμματα διαχείρισης άγχους και ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και θεματική ενότητα με τίτλο «Πανελλαδικές Εξετάσεις – ΣΕΠ» στο επίσημο κανάλι Δράσεις ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας – YouTube.