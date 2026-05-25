Τεράστιο σκάνδαλο στη Γαλλία: Δεκάδες καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε σχολεία

Στη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για καταγγελίες κακοποίησης παιδιών σε δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς, με δεκάδες σχολικούς επιμελητές να έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους.

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σοβαρό σκάνδαλο στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς οι αρχές ερευνούν καταγγελίες για βία, σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό παιδιών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες που αφορούν κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμό παιδιών, ενώ οι φερόμενες πράξεις τοποθετούνται σε ώρες διαλείμματος, ύπνου και εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη

Η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, ανέφερε ότι οι έρευνες αφορούν 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς.

Δικηγόροι έχουν επισημάνει ότι στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για βιασμούς παιδιών ηλικίας 3 και 4 ετών. Η έκταση των υποθέσεων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς οι καταγγελίες προέρχονται από γονείς σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας.

Τι καταγγέλλουν οι γονείς

Οι γονείς αναφέρουν ότι εδώ και χρόνια προσπαθούν να γίνουν δεκτές και να εξεταστούν οι καταγγελίες τους. Παράλληλα, αποδίδουν ευθύνες στη διαδικασία πρόσληψης και ελέγχου των σχολικών επιμελητών.

Ο Florian Lastelle, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι που έχουν υποβάλει καταγγελίες για κακοποίηση των παιδιών τους, χαρακτήρισε την υπόθεση «τεράστιο σκάνδαλο». Όπως ανέφερε, το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τη χώρα, ωστόσο στη σημερινή Γαλλία, όπως σημείωσε, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι οι δημόσιες υπηρεσίες εγγυώνται την ασφάλεια των παιδιών.

Ο ρόλος των σχολικών επιμελητών

Οι σχολικοί επιμελητές έχουν την ευθύνη των παιδιών κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, του διαλείμματος, του ύπνου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις περνούν περισσότερο χρόνο με τα παιδιά από ό,τι οι δάσκαλοι.

Δεν προσλαμβάνονται από το σχολείο ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από το δημαρχείο και τις τοπικές αρχές. Συχνά πρόκειται για εργαζόμενους χωρίς ειδική εκπαίδευση ή πτυχία, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αμοιβή με την ώρα.

Οι ηλικίες των παιδιών και οι καταγγελίες

Στη Γαλλία, το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό από την ηλικία των 3 ετών. Οι σχολικοί επιμελητές έχουν υπό την επίβλεψή τους παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Οι κατηγορίες που έχουν αναφερθεί από γονείς περιλαμβάνουν φωνές, σπρωξίματα, τραβήγματα μαλλιών και άρνηση παροχής φαγητού σε παιδιά. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι ορισμένοι εξανάγκαζαν παιδιά να φάνε μέχρι να κάνουν εμετό, ενώ πολλές υποθέσεις αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό.

Οι υποθέσεις που έφτασαν στην αστυνομία

Ο δικηγόρος Louis Cailliez, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, κατέθεσε τον Φεβρουάριο καταγγελίες στην αστυνομία για βιασμούς παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο το 2025.

Σε μία περίπτωση, ένα 3χρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από βοηθό δασκάλου σε σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε άλλη υπόθεση, ένα 3χρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο βοηθό δασκάλου, ο οποίος είχε μετατεθεί σε άλλο σχολείο έπειτα από καταγγελίες για σωματική βία σε παιδιά.

Ο ίδιος δικηγόρος περιέγραψε ότι το 3χρονο αγόρι είχε αναστατωθεί μπροστά στην είσοδο του σχολείου και αρνούνταν να μπει, ενώ η μητέρα του έκλαιγε. Όπως ανέφερε, εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα ούτε ο διευθυντής γνώριζαν τον λόγο της αντίδρασης του παιδιού.

Οι επιπτώσεις στα παιδιά και στις οικογένειες

Σύμφωνα με τον Louis Cailliez, τα παιδιά υπέστησαν σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες από την κακοποίηση. Ο ίδιος μίλησε για καθημερινό βασανιστήριο των γονέων, οι οποίοι ζητούν να προχωρήσει η έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των αδικημάτων.

Οι οικογένειες που έχουν προσφύγει στις αρχές αναμένουν την εξέλιξη των ερευνών, ενώ το ζήτημα έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση για την ασφάλεια των παιδιών στους δημόσιους εκπαιδευτικούς χώρους και για τον τρόπο επιλογής όσων έχουν καθημερινή επαφή μαζί τους.

Οι δίκες και οι απομακρύνσεις επιμελητών

Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει στο Παρίσι η δίκη σχολικού επιμελητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας από 3 έως 5 ετών.

Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται η ετυμηγορία σε άλλη υπόθεση, στην οποία 47χρονος σχολικός επιμελητής κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα 10χρονων κοριτσιών στο Παρίσι.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, το δημαρχείο του Παρισιού απέσυρε από τα καθήκοντά τους 78 σχολικούς επιμελητές. Από αυτούς, οι 31 ήταν ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση.