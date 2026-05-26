Ανακαινίζω: Έρχεται νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% – Όλες οι πληροφορίες

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, με επιδοτήσεις για κλειστά και παλαιά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά.

Το Ανακαινίζω αναμένεται να ξεκινήσει εντός του καλοκαιριού, ακόμη και μέσα στον Ιούνιο, προκαλώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει υψηλά ποσοστά επιδότησης, φορολογικά κίνητρα και παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την αξία των ακινήτων, με βασικό στόχο την επανένταξη παλαιών και κλειστών κατοικιών στην αγορά.

Πότε αναμένεται η έναρξη του προγράμματος

Η έναρξη του νέου «Ανακαινίζω» τοποθετείται μέσα στο καλοκαίρι, με το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και τον Ιούνιο. Ωστόσο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα ούτε ο επίσημος οδηγός του προγράμματος. Παρά το έντονο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών, οι τελικές λεπτομέρειες αναμένονται από το αρμόδιο υπουργείο.

Σε ποιους απευθύνεται το «Ανακαινίζω»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, επενδυτές και νέους που θέλουν να αναβαθμίσουν ή να επισκευάσουν ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως κατοικίες που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Η παρέμβαση παρουσιάζεται ως μία από τις σημαντικές κινήσεις στη στεγαστική πολιτική, με στόχο να αξιοποιηθούν ξανά χιλιάδες παλαιά ακίνητα.

Τα ποσοστά επιδότησης και η επιλέξιμη δαπάνη

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο «Ανακαινίζω» θα παρέχει επιδότηση από 70% έως και 95% για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ η επιλέξιμη δαπάνη αναμένεται να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ. Για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τα ποσοστά ενίσχυσης προβλέπεται να αγγίζουν το ανώτατο όριο.

Ποια ακίνητα μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Το πρόγραμμα αναμένεται να επικεντρωθεί σε κατοικίες έως 120 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και παραμένουν εκτός αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε παλαιά διαμερίσματα που χρειάζονται ουσιαστικές παρεμβάσεις λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά.

Οι εργασίες που θα καλύπτονται

Οι παρεμβάσεις που αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν εργασίες σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και αλλαγές δαπέδων.

Στις επιλέξιμες εργασίες αναμένεται να περιλαμβάνονται επίσης ελαιοχρωματισμοί, επισκευές τοιχοποιίας, εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και εκτεταμένες κτιριακές και ενεργειακές παρεμβάσεις.

Ο ρόλος της ενεργειακής αναβάθμισης

Η ενεργειακή αναβάθμιση παραμένει βασικός πυλώνας του προγράμματος, χωρίς όμως να είναι η μοναδική κατεύθυνση των παρεμβάσεων.

Οι ενεργειακές εργασίες θα αντιστοιχούν περίπου στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας των κατοικιών κατά τουλάχιστον μία βαθμίδα.

Τα εισοδηματικά όρια και οι ενισχύσεις

Δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν ιδιοκτήτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, χωρίς αυστηρά ηλικιακά κριτήρια.

Οι έως τώρα ενδείξεις κάνουν λόγο για εισοδηματικό όριο έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Αυξημένες επιδοτήσεις αναμένεται να δοθούν σε άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νέους ηλικίας 25 έως 35 ετών, καθώς και κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Οι δεσμεύσεις για τους ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη χρήση των ακινήτων τους.

Κατά πληροφορίες, τα ακίνητα θα πρέπει να μισθώνονται νόμιμα και να παραμένουν στην αγορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, δεν θα μπορούν να αξιοποιούνται μέσω μισθώσεων τύπου Airbnb.