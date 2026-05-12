«Ανακαινίζω»: Έρχεται νέο πρόγραμμα για 20.000 κλειστά σπίτια – Τι δείχνουν τα στοιχεία για ενοίκια και οικοδομικά υλικά

Μέχρι τις 31 Μαΐου αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω».

Αυτό διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και ο στόχος του «Ανακαινίζω» είναι να καταστούν κατοικήσιμα και να επανέλθουν στην αγορά έως και 20.000 ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά.

Μάλιστα οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορεί να λάβουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το ανώτατο ποσό ανά κατοικία είναι οι 36.000 ευρώ. Ακόμη, προβλέπονται και εισοδηματικά κριτήρια.

Τα χαρακτηριστικά

Ειδικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος «Ανακαινίζω» είναι τα εξής:

Χορήγηση επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο

Κάλυψη έως 300 ευρώ ανά τ.μ.

500 εκατ. ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Επιλέξιμα ακίνητα για το πρόγραμμα είναι όσοι έχουν έως 120 τ.μ και αφορά κατοικίες που έχουν άδεια οικοδομής έως το 1990

Στο εν λόγω πρόγραμμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του E-Real Estates, Θέμης Μπάκας. Όπως εκτίμησε, το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της στεγαστικής πίεσης, υπό προϋποθέσεις. «Θα μπορούσε να βοηθήσει αν πραγματικά ήταν πιο γενναίο όσον αφορά την επιδότηση. Παράλληλα, θα βοηθούσε αν υπήρχε και ένα όριο στις ζητούμενες τιμές, όταν το συγκεκριμένο σπίτι βγει ξανά στην αγορά προς ενοικίαση», τόνισε.

Τα στοιχεία

Σημειώνεται δε πως, οι τιμές στα ενοίκια κύριας κατοικίας εξακολουθούν να αυξάνονται άνω του 7%, κάτι που επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη την εύρεση μιας προσιτής στέγης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση παραμένουν περιορισμένα σε σχέση με τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι τιμές να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στις αυξήσεις, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να επισκευάσουν και να διαθέσουν προς ενοικίαση έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν κλειστές.

Ωστόσο, ο κλάδος της οικοδομής εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη νέα άνοδο στο κόστος κατασκευής, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος, Δημήτρης Καψιμάλης, περιέγραψε την πίεση που δέχεται ο κατασκευαστικός κλάδος από τις συνεχείς αυξήσεις τιμών στα βασικά υλικά της οικοδομής.

«Αντιμετωπίζουμε τους τελευταίους δύο μήνες διάθεση για αύξηση τιμών στα προϊόντα που αποτελούν τον κορμό της οικοδομής και μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές είναι και ανεπίτρεπτες αυτές οι αυξήσεις που επικαλούνται οι προμηθευτές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Oι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν αυξηθεί κατά 33% από το 2021 έως και τον Μάρτιο 2026, ενώ παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί.

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ten Brinke Hellas, Φώτης Γιοφτσίος, μιλώντας στο συνέδριο Red Meeting Point, σημείωσε ότι «οι ανατιμήσεις θα συνεχίσουν. Έχουμε ξεπεράσει το 25% τους τελευταίους μήνες και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Στο παρελθόν οι προσφορές από προμηθευτές είχαν ισχύ 40-45 ημερών, τώρα ισχύουν μόλις για 24 ώρες».