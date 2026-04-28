«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Ποιοί θα πάρουν voucher 500 ευρώ

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου φροντίδας για βρέφη ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών.

Σε λειτουργία τέθηκε από τη Δευτέρα 27 Απριλίου η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», με τη διαδικασία να αφορά στην παρούσα φάση αποκλειστικά την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών.

Όπως έχει επισημάνει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στο δίκτυο μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως παππούδες και γιαγιάδες, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες.

Όροι συμμετοχής και προϋποθέσεις

Για την ένταξη στο μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η κατοχή λευκού ποινικού μητρώου και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας. Παράλληλα, απαιτείται η ολοκλήρωση τρίωρης διαδικτυακής επιμόρφωσης που παρέχεται από το αρμόδιο υπουργείο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, η οποία πραγματοποιείται μέσω φορέων όπως το ΕΚΑΒ ή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τα παιδιά.

Ποιές οι αμοιβές

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες, με επιδότηση που φτάνει τα 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για όσους εργάζονται μερικώς ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Τα εισοδηματικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες δεν τίθενται περιορισμοί. Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα έως και τριών παιδιών, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα αλλαγής επιμελητή από τους γονείς.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τη συμμετοχή συνταξιούχων στο πρόγραμμα, καθώς μπορούν να εργαστούν ως επιμελητές χωρίς να επηρεάζεται η σύνταξή τους.