Νέο επίδομα 700 ευρώ σε μητέρες – Κριτήρια και αιτήσεις

Εφάπαξ επίδομα 700 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ για 2.300 τρίτεκνες μητέρες – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα κριτήρια.

Νέο εφάπαξ επίδομα ύψους 700 ευρώ προβλέπεται για το 2026 μέσω των κοινωνικών προγραμμάτων του ΟΠΕΚΑ, με στόχο την οικονομική ενίσχυση τρίτεκνων οικογενειών.

Η παροχή υλοποιείται μέσω του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) και αφορά συνολικά 2.300 τρίτεκνες μητέρες, οι οποίες θα λάβουν την ενίσχυση στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος κοινωνικής στήριξης.

Οι δικαιούχοι των 700 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μητέρες που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ και ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ (νυν e-ΕΦΚΑ), συνταξιούχοι αγρότισσες, καθώς και λήπτες προνοιακών παροχών που υπάγονται στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας.

Τα κριτήρια για τα παιδιά

Για την έγκριση της ενίσχυσης, τα παιδιά των οικογενειών πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα, ενώ ισχύουν και ηλικιακά όρια: έως 18 ετών ή έως 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν και αυτό αποδεικνύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις για το επίδομα θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί για το πρόγραμμα.

Η αίτηση θα έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, ενώ σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

