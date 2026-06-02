Επίδομα Αδείας 2026: Τι αλλάζει φέτος

Το επίδομα αδείας αυξάνεται για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, μετά την αναπροσαρμογή του στα 920 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2026.

Το επίδομα αδείας αυξάνεται φέτος για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά επηρεάζει και τις σχετικές αποδοχές.

Η αύξηση ισχύει από την 1η Απριλίου 2026, όταν ο κατώτατος μισθός ανέβηκε από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά, ενώ την ίδια περίοδο προωθούνται και αλλαγές που αφορούν την πιο ευέλικτη κατανομή της ετήσιας άδειας.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν ενεργή εργασιακή σχέση. Η καταβολή του γίνεται είτε με την έναρξη της άδειας είτε σταδιακά, μαζί με τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο διάστημα της άδειας.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι είναι άνεργοι και λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργή σχέση εργασίας με εργοδότη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, κάθε εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια με πλήρεις αποδοχές. Ο εργοδότης υποχρεούται να τη χορηγήσει μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Η περίοδος των θερινών αδειών έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς μεγάλος αριθμός εργαζομένων προγραμματίζει τότε την ετήσια άδειά του.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου. Ωστόσο, υπάρχουν ανώτατα όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή ποσοστά, το επίδομα αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και το ποσό που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με βάση αυτόν.

Για τον υπολογισμό του ποσού, οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την online εφαρμογή που διαθέτει στην ιστοσελίδα του το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ.

Η υποχρέωση για άδεια μέσα στο καλοκαίρι

Κατά τη θερινή περίοδο ισχύει ειδική πρόβλεψη για τη λήψη της ετήσιας άδειας. Τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την άδειά του από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το αντίστοιχο επίδομα αδείας καταβάλλεται είτε ολόκληρο στην αρχή της άδειας είτε σε δόσεις, μαζί με τις αποδοχές της περιόδου κατά την οποία ο εργαζόμενος βρίσκεται σε άδεια.

Η πρακτική αυτή συνδέεται με τον θερινό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις στην ίδια θέση, καθώς σε ορισμένους κλάδους οι καλοκαιρινοί μήνες έχουν αυξημένη ζήτηση.

Προβλήματα μπορεί να προκύψουν σε επιχειρήσεις όπως ποτοποιίες, ζυθοποιίες, εταιρείες εμφιαλωμένων νερών, σούπερ μάρκετ που λειτουργούν στα νησιά και μεταφορικές εταιρείες.

Τι προβλέπεται για την κατάτμηση της άδειας

Στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, περιλαμβάνεται διάταξη για περαιτέρω κατάτμηση της άδειας, κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και εργοδότη.

Μέχρι σήμερα, η ετήσια άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία, εκτός αν υπήρχε αίτημα του εργαζομένου για κατάτμηση. Ακόμη και τότε, ο νόμος απαιτούσε οι δύο εβδομάδες να χορηγούνται συνεχόμενα.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι θα μπορούν, με τη συναίνεση του εργοδότη, να κατανείμουν την άδειά τους σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος.

Για παράδειγμα, θα μπορούν να λάβουν την άδεια σε τέσσερις επιμέρους περιόδους, ανάλογα με τις ανάγκες τους και μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη.

Τι ισχύει σήμερα για την άδεια

Σήμερα, η κατάτμηση του χρόνου άδειας επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση σε δύο περιόδους, μετά από έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Η μία από τις δύο περιόδους πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία και 10 εργάσιμες ημέρες σε πενθήμερη εργασία.

Στην πράξη, σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα η άδεια δίνεται για τρεις εβδομάδες τον Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι μήνας διακοπών.

Η νέα διάταξη έρχεται να ρυθμίσει με νόμο αυτό που σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται σήμερα με άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στους εργαζόμενους και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων.

Οι ημέρες άδειας σε πενθήμερο και εξαήμερο

Για τους εργαζόμενους με πενθήμερη απασχόληση, στο πρώτο έτος προβλέπονται 20 ημέρες άδειας. Στο δεύτερο έτος, μετά τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου, οι ημέρες γίνονται 21, ενώ από το τρίτο έτος και μετά φτάνουν τις 22.

Με 10 και άνω χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συνολικά, η άδεια ανέρχεται σε 25 ημέρες. Με 25ετή προϋπηρεσία, οι ημέρες άδειας φτάνουν τις 26.

Για τους εργαζόμενους με εξαήμερη απασχόληση, στο πρώτο έτος προβλέπονται 24 ημέρες άδειας. Στο δεύτερο έτος οι ημέρες αυξάνονται σε 25 και από το τρίτο έτος και μετά φτάνουν τις 26.

Μετά τα 10 έτη, η άδεια σε εξαήμερη απασχόληση φτάνει τις 30 ημέρες, ενώ μετά τα 25 έτη προϋπηρεσίας ανέρχεται σε 31 ημέρες.