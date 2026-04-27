Ποιοί θα πάρουν επίδομα 423 ευρώ από τον ΕΦΚΑ

Επίδομα 423 ευρώ από τον ΕΦΚΑ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – Ποιοι το δικαιούνται και πώς γίνεται η αίτηση.

Το επίδομα του ΕΦΚΑ, γνωστό και ως επίδομα 423 ευρώ, αποτελεί μία σημαντική οικονομική ενίσχυση για ασφαλισμένους και συνταξιούχους με βαριές αναπηρίες που χρειάζονται συνεχή υποστήριξη στην καθημερινότητά τους.

Η παροχή αυτή δεν είναι ενιαία για όλους τους δικαιούχους, καθώς το τελικό ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα της αναπηρίας και την αξιολόγηση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 846 ευρώ, ενώ η κατηγορία των 423 ευρώ αφορά ειδικές περιπτώσεις αναπηρίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρές κινητικές ή λειτουργικές δυσκολίες και έχουν ανάγκη συνεχούς φροντίδας από τρίτο πρόσωπο.

Η χορήγηση βασίζεται αποκλειστικά σε ιατρικά και ασφαλιστικά κριτήρια και προϋποθέτει πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, το επίδομα καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί οι περισσότεροι μήνες ασφάλισης.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Σημαντικό στοιχείο του επιδόματος είναι ότι δεν συνδέεται με εισοδηματικά όρια ή εργασιακή κατάσταση. Δεν αφορά την ανεργία ούτε εξαρτάται από οικονομικά δεδομένα, αλλά αποκλειστικά από τη βαρύτητα της αναπηρίας και την ανάγκη υποστήριξης του δικαιούχου.

Πού γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα στοιχεία τους χωρίς φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, ιδίως όταν πρόκειται για ασφαλισμένους και όχι συνταξιούχους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

ΑΜΚΑ ή ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης

Ιατρικά πιστοποιητικά και εξετάσεις πρόσφατου διαστήματος

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει νοσηλεία σε ίδρυμα για διάστημα άνω των 30 ημερών

Για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ, απαιτούνται επιπλέον διευκρινίσεις στη δήλωση σχετικά με τη μη νοσηλεία σε ιδρύματα.

Το επίδομα 423 ευρώ αποτελεί κρίσιμη στήριξη για άτομα με αυξημένες ανάγκες φροντίδας, ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινότητά τους χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια και εισοδηματικούς περιορισμούς.