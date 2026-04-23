Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τελικά ποιοί είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί

Έκτακτο επίδομα έως 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί αυτόματα έως τα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες.

Το έκτακτο επίδομα παιδιού έως 150 ευρώ ανά παιδί περιλαμβάνεται στα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών. Η καταβολή του ποσού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Το μέτρο αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Η ενίσχυση ξεκινά από 150 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Για δύο παιδιά το ποσό φτάνει τα 300 ευρώ, για τρία παιδιά τα 450 ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.050 ευρώ στην περίπτωση επτά παιδιών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 40.000 ευρώ για έγγαμους και στις 39.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για δύο παιδιά, τα όρια αυξάνονται σε 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για τρία παιδιά φτάνουν τις 50.000 και 49.000 ευρώ. Για πολύτεκνες οικογένειες, τα όρια μπορεί να φτάσουν έως και τις 65.000 ευρώ για έγγαμους και 64.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Αυτόματη πληρωμή χωρίς διαδικασίες

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, διευκολύνοντας την άμεση ενίσχυση των οικογενειών.

Στόχος η στήριξη των νοικοκυριών

Η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που δέχονται τα νοικοκυριά.

Η αύξηση του κόστους ζωής και οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τα εισοδήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της οικογενειακής οικονομίας.

Το πλαίσιο των νέων μέτρων

Οι ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, τα οποία χαρακτηρίστηκαν θετικά ως προς την πορεία της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα μέτρα στοχεύουν στη στήριξη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία.