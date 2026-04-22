Ποιοί συνταξιούχοι θα λάβουν μόνιμο επίδομα 300 ευρώ

Το επίδομα 250 ευρώ που παίρνουν τον Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυξάνεται στα 300 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Το επίδομα 250 ευρώ, το οποίο παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυξάνεται στα 300 ευρώ.

Την ανακοίνωση έκανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απόφαση να αυξηθεί το επίδομα 250 ευρώ ελήφθη σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η έμπρακτη στήριξη των συνταξιούχων που λαμβάνουν χαμηλή μηνιαία σύνταξη και οι οποίοι δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Τα μέτρα

Πρόκειται για το ένα από τα 8 συνολικά μέτρα στήριξης, τα οποία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα οποία καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ενοίκια, τα καύσιμα και τα επιδόματα.

Σημειώνεται ότι για την επιστροφή ενοικίου έγινε γνωστό ότι αυξάνονται οι δικαιούχοι κατά 70.000, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Προσοχή! Το επίδομα 300 ευρώ που θα πληρώνονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι τον Νοέμβριο, είναι «σε καθαρά», όπως είπε και ο πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα.

Τα κονδύλια τόσο για το επίδομα 250 ευρώ που αυξάνεται, όσο και για τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, προέρχονται από το υπερπλεόνασμα των 12,1 δισ. ευρώ το 2025 (4,9% του ΑΕΠ), που ανακοίνωσε νωρίτερα η ΕΛΣΤΑΤ.

«Επιστρέφουμε το πλεόνασμα στην κοινωνία» ανέφερε στο τηλεοπτικό του μήνυμα και πρόσθεσε: «Μπορούμε να προσφέρουμε πρόσθετη στήριξη από αυτήν που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά 800 εκατ. ευρώ. Τα 300 εκατ. ευρώ έχουν ήδη δοθεί με τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοινώσαμε πρόσφατα και τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ ανακοινώνονται σήμερα».

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τους χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχοι είναι επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και τα ΑμΕΑ. Το κόστος διαμορφώνεται στα 198 εκατ. ευρώ. Οι επιπλέον δικαιούχοι είναι 420.000, με τον συνολικό αριθμό να ανεβαίνει σε 1,87 εκατ.