Ζαχαράκη: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει διεθνής κόμβος εκπαίδευσης και καινοτομίας

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Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε περιφερειακό και διεθνή κόμβο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, εξέφρασε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά ομιλία της στα εγκαίνια του Anatolia American University, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Η Υπουργός μετέφερε τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη διοίκηση του ιδρύματος, για τη νέα αυτή σημαντική πρωτοβουλία και υπογράμμισε τη διαχρονική συμβολή του Ανατόλια στην εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά. Όπως ανέφερε, η Σοφία Ζαχαράκη, η έναρξη λειτουργίας του Anatolia American University σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Θεσσαλονίκη και για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι στο επίκεντρο αυτής της νέας πορείας βρίσκεται μια θεμελιώδης αρχή: «Η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες. Και οι ευκαιρίες δημιουργούν εμπιστοσύνη στο μέλλον».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μακρά εκπαιδευτική παράδοση του Ανατόλια, παρέχοντας ευκαιρίες σε χιλιάδες μαθητές/-τριες και φοιτητές/-τριες, μεταξύ των οποίων υπότροφοι και οικότροφοι που στη συνέχεια διέγραψαν σημαντική πορεία στην κοινωνία και την επαγγελματική τους ζωή. «Για 140 χρόνια το Ανατόλια επένδυσε στη γνώση, στον χαρακτήρα και στην ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι, η δημιουργία του Anatolia American University αντικατοπτρίζει τη νέα δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, με επίκεντρο την εξωστρέφεια, τις διεθνείς συνεργασίες και τη διασύνδεση με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. «Τα ελληνικά πανεπιστήμια επεκτείνουν τις διεθνείς τους συνεργασίες. Αναδύονται νέες ακαδημαϊκές ευκαιρίες. Η Ελλάδα γίνεται προορισμός για εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία. Και μπορούμε να δούμε αυτή την πρόοδο στην πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως σημείωσε, περισσότεροι από 200 Έλληνες και διεθνείς φοιτητές/-τριες από 23 διαφορετικές χώρες έχουν ήδη επιλέξει το Anatolia American University, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο διεθνούς, διασυνδεδεμένης και δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

Αναφερόμενη στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, από την τεχνητή νοημοσύνη έως τις δημογραφικές και τεχνολογικές αλλαγές, η Υπουργός, υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση υπερβαίνει τα όρια μιας δημόσιας πολιτικής: «Σε μια περίοδο ουσιαστικών αλλαγών, η εκπαίδευση γίνεται πηγή ανθεκτικότητας, πηγή κοινωνικής συνοχής και πηγή εμπιστοσύνης στο μέλλον. Γι’ αυτό παραμένει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει μια χώρα – μια επένδυση στους ανθρώπους, στο ταλέντο και στην πρόοδο».

Η Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως ισχυρού ακαδημαϊκού και ερευνητικού κέντρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η πόλη διαθέτει ένα μοναδικό οικοσύστημα γνώσης, καινοτομίας και διεθνών συνεργασιών που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, χαιρέτισε την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Anatolia American University και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φοιτητές. «Η συμφωνία αυτή αναδεικνύει τη σημασία της σύμπραξης, τη δύναμη της εμπιστοσύνης και τη δύναμη της κοινής φιλοδοξίας. Όταν τα ιδρύματα συνεργάζονται, η γνώση διευρύνεται, η έρευνα ενισχύεται και οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται», ανέφερε.

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για τη διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, με έμφαση στην ανάπτυξη κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών, στις συνεργασίες με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού και στην ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι η Ελλάδα να προσελκύει ολοένα και περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό, να ενισχύει τη διεθνή παρουσία των πανεπιστημίων της και να αναδεικνύεται σε ισχυρό πόλο εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Υπουργός ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα προς τη νέα γενιά. «Η εκπαίδευση δημιουργεί ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες αναπτύσσουν ταλέντα. Και τα ταλέντα διαμορφώνουν το μέλλον. Αυτή είναι η υπόσχεση του Anatolia American University. Αυτή είναι η υπόσχεση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα», τόνισε.

Η Υπουργός συνεχάρη τη διοίκηση, το ακαδημαϊκό προσωπικό και όλους τους συντελεστές του εγχειρήματος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το Anatolia American University θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους της χώρας.