Ntantades.gov.gr: Πώς οι γονείς επιλέγουν νταντά για παιδιά έως 2,5 ετών

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Άνοιξε η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», με οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα, ενώ αλλαγές προωθούνται και στο πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για μικρά νησιά.

Νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά και συμπολιτών με αναπηρία περιλαμβάνονται στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται τόσο στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» όσο και στις αλλαγές που προωθούνται για τον Προσωπικό Βοηθό.

Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr έχει ανοίξει για τους γονείς, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης ή ελεύθερους επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή για όσους αναζητούν εργασία.

Παράλληλα, προωθείται τροποποίηση στο πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού, ώστε σε μικρά νησιά, όπου δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα, να μπορούν να αναλαμβάνουν τον ρόλο αυτό και συγγενικά πρόσωπα. Στόχος είναι οι πολίτες με αναπηρία να μη στερούνται την αναγκαία υποστήριξη λόγω του τόπου κατοικίας τους.

Ανοιξε επίσης για τους γονείς η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» στο ntantades.gov.gr, ώστε οι οικογένειες να μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια για τη φροντίδα παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα καλύπτει μια πραγματική ανάγκη, καθώς το ενδιαφέρον είναι ήδη ιδιαίτερα μεγάλο.

Θυμίζω ότι το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή αναζητούν εργασία.

Μάλιστα, επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να είναι και πρόσωπο από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως η γιαγιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Επιπλέον, προχωράμε και σε μια αναγκαία τροποποίηση στο σπουδαίο πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού. Σε μικρά νησιά, όπου συχνά δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα προσωπικών βοηθών, θα μπορούν πλέον να αναλαμβάνουν τον ρόλο αυτό και συγγενικά πρόσωπα.

Έτσι, οι συμπολίτες μας με αναπηρία δεν θα στερούνται μια τόσο σημαντική υπηρεσία λόγω του τόπου κατοικίας τους, ενώ η καθημερινή φροντίδα που συχνά παρέχεται από την ίδια την οικογένεια θα μπορεί πλέον να εντάσσεται επίσημα στο πρόγραμμα και να υποστηρίζεται έμπρακτα.