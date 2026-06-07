Έξι χρόνια gov.gr – Τι φέρνει η νέα πύλη data.gov.gr

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Η νέα πύλη data.gov.gr δίνει δωρεάν πρόσβαση σε δημόσια ανοικτά δεδομένα, με στόχο την αξιοποίησή τους από πολίτες, ερευνητές, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Το data.gov.gr δίνει πλέον σε πολίτες, ερευνητές, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις δωρεάν πρόσβαση σε χιλιάδες ανοικτά δεδομένα του Δημοσίου, μέσα από μια νέα κεντρική ψηφιακή πύλη.

Η πλατφόρμα, που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ένα σημείο τις δημόσιες πληροφορίες που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες σε υπηρεσίες και οργανισμούς.

Τα δεδομένα οργανώνονται σε 13 θεματικές κατηγορίες, όπως οικονομία, παιδεία, υγεία, περιβάλλον, μεταφορές, δημόσιος τομέας, δικαιοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, επιστήμη και τεχνολογία, καθώς και πληθυσμός και κοινωνία.

Η πύλη δεν λειτουργεί απλώς ως χώρος αποθήκευσης αρχείων. Κάθε σύνολο δεδομένων συνοδεύεται από προδιαγραφές για μεταδεδομένα, άδειες χρήσης, προστασία προσωπικών δεδομένων και διαλειτουργικότητα.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, η διάθεση ανοικτών δεδομένων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη δημόσια διοίκηση και την ψηφιακή πολιτική της χώρας. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς ανοικτά δεδομένα.

Έμφαση δίνεται και στην ποιότητα των πληροφοριών, με βασικές προϋποθέσεις την αξιοπιστία, τη συχνή επικαιροποίηση και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ώστε τα δεδομένα να αξιοποιούνται σε νέες εφαρμογές, ερευνητικά εργαλεία και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το gov.gr έχει πλέον περάσει από τη φάση της απλής ψηφιακής εξυπηρέτησης στη φάση της μετρήσιμης αποτίμησης, καθώς τα στοιχεία δείχνουν σημαντική μείωση χρόνου, κόστους και μετακινήσεων για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση.

Έξι χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, η ενιαία ψηφιακή πύλη του κράτους παρουσιάζεται ως βασικό εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να έχει αναλάβει τη διαμόρφωση ενός ενιαίου οικοσυστήματος υπηρεσιών, τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων και την εφαρμογή κοινών προτύπων διαλειτουργικότητας.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για τις υπηρεσίες

Η πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση 20 υπηρεσιών του gov.gr καταγράφει ετήσιο όφελος 312 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την αποτίμηση, ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών έχει μειωθεί κατά 88% για πολίτες και επιχειρήσεις, ενώ για τη δημόσια διοίκηση η μείωση φθάνει έως το 97%.

Η ίδια αποτίμηση δείχνει ότι κάθε χρόνο αποφεύγονται περίπου 19,1 εκατομμύρια μετακινήσεις, εξοικονομούνται πάνω από 62,5 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού και περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 33.000 τόνους. Τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται σήμερα μέσω της πλατφόρμας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ευρήματα από την αποτίμηση δέκα διοικητικών διαδικασιών με μεγάλη χρήση. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έκδοση ψηφιακών βεβαιώσεων της ΑΑΔΕ, η ανανέωση δελτίου ανεργίας, η χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και η έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις οδηγούν σε ετήσια μείωση διοικητικού κόστους άνω των 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αποτρέπουν τουλάχιστον 2,7 εκατομμύρια φυσικές μετακινήσεις πολιτών, εξοικονομούν περίπου 12,8 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού και μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 8.400 τόνους τον χρόνο.

Ψηφιοποίηση αρχείων και νέα εξυπηρέτηση

Σημαντικό μέρος της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί η ψηφιοποίηση φυσικών αρχείων του Δημοσίου. Η δράση αφορά περίπου 1,2 δισεκατομμύρια σελίδες αρχείων σε τομείς όπως η Δικαιοσύνη, η Υγεία, το Κτηματολόγιο, η Μετανάστευση και το Άσυλο.

Το έργο εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσιο οικονομικό όφελος περίπου 180 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να εξοικονομούνται περίπου 130 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού κάθε χρόνο και να μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 2.100 τόνους. Παράλληλα, δημιουργούνται δυνατότητες ταχύτερης αναζήτησης πληροφοριών, καλύτερης διαχείρισης δεδομένων και ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ φορέων.