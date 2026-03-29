Νέα διαδικασία για τίτλους σπουδών – Τι ισχύει με ΔΟΑΤΑΠ και ptyxia.gov.gr

Άμεσος έλεγχος στο ptyxia.gov.gr απαιτείται για όσους έχουν αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή καταχώριση των τίτλων σπουδών τους.

Η ανάγκη για έλεγχο και επικαιροποίηση των τίτλων σπουδών αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενεργοποιούνται νέες διαδικασίες διασταύρωσης και ψηφιακής καταχώρισης μέσω της πλατφόρμας ptyxia.gov.gr. Όπως επισημαίνεται σε ενημέρωση του εκπαιδευτικού Μάριο Μαγιολαδίτη, όσοι διαθέτουν αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία τους έχουν καταχωριστεί σωστά στο σύστημα, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα σε μελλοντικές διαδικασίες.

Η διασύνδεση των τίτλων σπουδών με την πλατφόρμα ptyxia.gov.gr αποτελεί βασικό βήμα προς την αυτοματοποιημένη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εφαρμογή του συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τα δεδομένα τους και, όπου χρειάζεται, να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή καταγραφή των τίτλων τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον εκπαιδευτικό Μάριο Μαγιολαδίτη – Οδηγία για ΔΟΑΤΑΠ

Αν έχετε αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ εκέξτε αν είναι περασμένο στο ptyxia.gov.gr

Σε περίπτωση που η έκδοση πιστοποιητικού πράξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους για πράξεις αναγνώρισης που εκδόθηκαν μετά το έτος 1990 δεν είναι εφικτή, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο [email protected] για την ενεργοποίηση της έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού στο ptyxia.gov.gr. Η διαδικασία αφορά πτυχία και μεταπτυχιακά με την υπενθυμιση οτι πτυχια ΑΤΕΕΝ σημαίνει ότι δεν έχουν ακαδημαϊκή αναγνώριση αλλά μόνο επαγγελματική.

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ έξι εκπαιδευτήρια για πλαστά πτυχία – Πάνω από 3 εκατ. τα κέρδη

Η υποχρέωση αφορά μόνο τα πτυχία εξωτερικού που δεν μπορεί να γίνει άμεση διασταύρωση και αν αναζητηθεί στο εξωτερικό μπορεί να πάρει μήνες. Για όσους δεν έχει κάποιο μεταπτυχιακό περασμένο, που δε χρήζει ΔΟΑΤΑΠ, δεν χρειαζεται άλλη ενέργεια

Αν οι τίτλοι είναι στο ptyxia.gov.gr δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα περαστούν στον φάκελο εργαζομένου των Δημόσίων Υπαλλήλων αυτόματα χωρίς κάποια άλλη ενέργεια.

Το ptyxia.gov.gr είναι προετοιμασία για την διαλειτουργικότητα. Σε επόμενη προκήρυξη θα τα τραβάει αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να τα ανεβάζουμε εμείς. ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ. Τώρα έχουμε: Α) Ανέβασμα σε ΟΠΣΥΔ για μοριοδότηση Β) Έλεγχο στο ptyxia για τον έλεγχο γνησιότητας. Δεν ανεβάζουμε εμείς στο ptyxia αλλά ο φορέας μας ώστε να μην ανεβαίνουν πλαστά πτυχία. Εμείς σε αυτή τη φάση ελέγχουμε ότι οι αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ έχουν αναρτηθεί. Τα πτυχία περνάνε σταδιακά.

Ακόμα αν σας έχει περαστεί στο ΟΠΣΥΔ ΕΛΕΓΞΤΕ αν υπάρχει στο ptyxia ΑΜΕΣΑ!

Για τους μόνιμους έχει νόημα να ζητήσουμε να προστεθούν τα πτυχία που απουσιάζουν αν είναι εξωτερικού να ενώ εσωτερικού είναι θέμα του Πανεπιστημίου πότε θα τα ψηφιοποιήσει

Πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα στη σελίδα και να κάνετε αίτημα στο https://ptyxia.gov.gr.

Μπορείτε να εκδώσετε τον τίτλο σπουδών σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία, τα είδη των τίτλων (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς) που είναι διαθέσιμα καθώς και το έτος από το οποίο ξεκινά η διάθεση τους. Σταδιακά θα ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας παρέχοντας τίτλους οποιουδήποτε κύκλου σπουδών.

Μπορείτε επίσης να εκδώσετε αντίγραφο Πράξης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

τον ΑΜΚΑ σας

Το πτυχίο ή το αντίγραφο της Πράξης που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά

είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

Αναγνώριση πτυχίων εξωτερικού στην Ελλάδα: ΑΤΕΕΝ vs ΔΟΑΤΑΠ – Ο απόλυτος οδηγός