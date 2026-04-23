Στον «αέρα» η ισοτιμία πτυχίων – Καταγγελίες για τα προγράμματα κατάρτισης

Έντονη αντίδραση προκαλεί στους κόλπους των Εκπαιδευτικών Μηχανικών η εικόνα που αποτυπώνεται στους Οδηγούς Κατάρτισης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), με την Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) να καταγγέλλει σοβαρές αστοχίες, παραλείψεις και αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Η Ένωση, ως θεσμικός εκπρόσωπος των πτυχιούχων των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84, κάνει λόγο για συστηματική υποβάθμιση των τίτλων σπουδών της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, παρά τον καθοριστικό ρόλο των αποφοίτων τους στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Όπως επισημαίνεται, μέσα από τη μελέτη των Οδηγών Κατάρτισης αναδεικνύεται ένα μοτίβο αποκλεισμών και στρεβλώσεων, το οποίο όχι μόνο αγνοεί την πραγματική δομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εισάγει ακόμη και ανύπαρκτους τίτλους σπουδών. Η Ε.Τ.Ε. προειδοποιεί ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την επαγγελματική ισοτιμία των αποφοίτων, αλλά επηρεάζει άμεσα και την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης στις ΣΑΕΚ, ζητώντας άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΕΤΕ:

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) ως επιστημονική ένωση και επίσημος φορέας εκπροσώπησης των πτυχιούχων Εκπαιδευτικών Μηχανικών των κλάδων ΠΕ 81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84, αποφοίτων της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, και των προπτυχιακών φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τη σωρεία λαθών, παραλείψεων και αντιεπιστημονικών αναφορών που εντοπίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Από τη μελέτη των Οδηγών Κατάρτισης διαπιστώνουμε με έκπληξη, που πλέον έχει μετατραπεί σε αγανάκτηση, ότι ενώ γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε τίτλους ΑΕΙ/ΤΕΙ, τα πτυχία της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και της ΑΣΠΑΙΤΕ είτε αγνοούνται παντελώς, είτε τοποθετούνται σε υποδεέστερη μοίρα σε σχέση με αυτά άλλων αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών.

Παρά το γεγονός ότι οι απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) αποτελούν τους καθ’ ύλην αρμόδιους εκπαιδευτές, ως Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί με επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, ισότιμους με τους αποφοίτους ΤΕΙ/ΑΤΕΙ, αρκετοί Οδηγοί Κατάρτισης τους θέτουν συστηματικά στο περιθώριο, παρουσιάζοντας μια εικόνα πλήρους άγνοιας της δομής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συντάκτες των Οδηγών Κατάρτισης, επιδεικνύοντας άγνοια, προχειρότητα και ωθούμενοι από συντεχνιακά κίνητρα/συμφέροντα όχι μόνο υποβαθμίζουν το πτυχίο του Εκπαιδευτικού Μηχανικού, αλλά εφευρίσκουν τίτλους σπουδών που δεν υπάρχουν σε κανένα μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Παραθέτονται μερικά μόνο ενδεικτικά παραδείγματα από τους Οδηγούς Κατάρτισης των ΣΑΕΚ που συντάχθηκαν τον Αύγουστο του 2024 [Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΑΕΚ]:

Στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων, οι συντάκτες αναζητούν πτυχία που δεν υφίστανται όπως αυτό του «Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ειδικότητας Οχημάτων», ενώ αγνοούν επιδεικτικά τους πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ & ΑΣΠΑΙΤΕ.

Στην ειδικότητα Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, το πτυχίο της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ παραλείπεται εντελώς, ενώ οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ κατατάσσονται ως «λύση ανάγκης», ελλείψει άλλων υποψηφίων και σε ορισμένες μαθησιακές ενότητες αποκλείονται πλήρως από τις αναθέσεις.

Στην ειδικότητα Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, γίνεται αναφορά σε «Ανώτερη Εκπαίδευση ΑΕΙ/ΑΤΕΙ» –όρος που δεν υφίσταται νομικά– ενώ προκρίνονται ειδικότητες χωρίς συνάφεια όπως οι ηλεκτρονικοί ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, αντί ηλεκτρολόγοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ & ΑΣΠΑΙΤΕ

Στις ειδικότητες Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Εσωτερική Αρχιτεκτονική, οι Εκπαιδευτικοί Πολιτικοί Μηχανικοί της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ & ΑΣΠΑΙΤΕ απουσιάζουν από τους πίνακες αναθέσεων, παρόλο που τα αντικείμενα αυτά αποτελούν βασικά γνωστικά αντικείμενα των σπουδών τους όπως για παράδειγμα το γραμμικό σχέδιο.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν για τους αποφοίτους ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ & ΑΣΠΑΙΤΕ:

α) παραβίαση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ κατόχων ισότιμων τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης,

β) αδικαιολόγητη υποβάθμιση των πτυχίων τους χωρίς τεκμηριωμένο επιστημονικό ή παιδαγωγικό λόγο,

γ) αντίθεση προς τον σκοπό των ΣΑΕΚ, που είναι η ποιοτική παροχή εκπαίδευσης από κατάλληλα και παιδαγωγικά επαρκή στελέχη.

Επειδή οι αναθέσεις των μαθησιακών ενοτήτων στις ΣΑΕΚ :

1.δεν βασίζονται στην υπάρχουσα νομοθεσία και στα προγράμματα σπουδών των πτυχιούχων εκπαιδευτών, αλλά σε καθαρά συντεχνιακά συμφέροντα των εκάστοτε συντακτών τους

2.δεν διέπονται από ενιαία κριτήρια για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψήφιων να διδάξουν

3.έρχονται σε αντίθεση σε πολλές περιπτώσεις με τις αναθέσεις των ίδιων ή συναφών γνωστικών αντικειμένων στα ΕΠΑΛ και δε λαμβάνουν υπόψη τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων σύμφωνα με τις άδειες άσκησης επαγγέλματος που έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν σύμφωνα με το πτυχίο τους,

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) ζητά:

-Την με άμεση υπουργική απόφαση προσωρινή διευθέτηση του ζητήματος έτσι ώστε όπου στους Οδηγούς των ΣΑΕΚ γίνεται αναφορά για πτυχιούχους -εκπαιδευτές των κλάδων ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ82 Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ΠΕ84 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, να συμπεριλαμβάνονται ισότιμα και οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ & ΑΣΠΑΙΤΕ.

-Τον καθορισμό νέων ενιαίων αναθέσεων για τους εκπαιδευτές ΣΑΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας και όχι τον καθορισμό τους από ομάδες συντακτών που λειτουργούν συντεχνιακά.

-Την άμεση συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου προκειμένου να συζητήσουμε τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις αναθέσεις, αλλά και άλλα θέματα που άπτονται της λειτουργίας των ΣΑΕΚ

Η Ε.Τ.Ε. δεν θα ανεχθεί διακρίσεις σε βάρος των μελών της και δηλώνει έτοιμη να προσφύγει με κάθε νόμιμο μέσο για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος τους.

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.