Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στις σχολές Πυροσβεστικής

Πανελλαδικές 2026: Οι αλλαγές στην προκήρυξη για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027 φέρνουν νέες ρυθμίσεις σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Η απόφαση αφορά τόσο τη διαδικασία κρίσης ικανότητας όσο και τη δυνατότητα επανεξέτασης όσων απορρίπτονται.

Με την τροποποίηση της προκήρυξης, αναδιαμορφώνονται συγκεκριμένες διατάξεις που επηρεάζουν άμεσα τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Οι αλλαγές στοχεύουν στη σαφέστερη οριοθέτηση των περιπτώσεων που οδηγούν σε αποκλεισμό, αλλά και στη θεσμοθέτηση διαδικασίας επανεξέτασης υπό προϋποθέσεις.

Πώς επηρεάζει η κρίση «μη ικανότητας» τους υποψηφίους

Στο νέο πλαίσιο, καθορίζεται ότι η απόρριψη ενός υποψηφίου ως «μη ικανού» από άλλη Αρχή αποτελεί αυτομάτως λόγο αποκλεισμού και από τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο κρίθηκε ακατάλληλος.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τη διασύνδεση των διαδικασιών αξιολόγησης μεταξύ διαφορετικών Αρχών, καθώς η κρίση καταλληλότητας δεν εξετάζεται πλέον αυτόνομα για την Πυροσβεστική. Έτσι, μια αρνητική αξιολόγηση σε άλλο φορέα μεταφέρεται άμεσα και στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής.

Δυνατότητα επανεξέτασης για συγκεκριμένες περιπτώσεις

Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης για υποψηφίους που έχουν χαρακτηριστεί «μη ικανοί» από άλλες Αρχές, αλλά για λόγους που δεν συνιστούν εμπόδιο για την εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία εξέτασής τους, καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση με σαφή αναφορά στον λόγο απόρριψης. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την αρμόδια επιτροπή.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη απορριφθεί

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για υποψηφίους που έχουν ήδη κριθεί «μη ικανοί» πριν από την έκδοση της τροποποίησης. Για αυτούς, η προθεσμία των πέντε ημερών ξεκινά από τη δημοσίευση της νέας απόφασης, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η αρχική αξιολόγηση.

Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης και σε όσους είχαν ήδη αποκλειστεί, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με το ίδιο πλαίσιο μετά την αλλαγή των όρων.

Η διαδικασία ενημέρωσης των υποψηφίων

Μετά την υποβολή των αιτημάτων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αναλαμβάνει την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεγονός που καθιστά την ψηφιακή επικοινωνία βασικό εργαλείο στη διαδικασία διαχείρισης των αιτήσεων και των επανεξετάσεων.

Το πλαίσιο της απόφασης και η εφαρμογή της

Η τροποποίηση εντάσσεται στην προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών μέσω πανελλαδικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027.

Η απόφαση εκδόθηκε στο Μαρούσι στις 26 Μαρτίου 2026 από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και αφορά συγκεκριμένες αλλαγές στο άρθρο 5 του Κεφαλαίου Ε, που σχετίζεται με τις βεβαιώσεις ικανότητας των υποψηφίων.