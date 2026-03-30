Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα στα Αρχαία και οι απαντήσεις τους

Το πλήρες πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές 2026, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ.

Οι Πανελλαδικές 2026 μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης.

Η περίοδος που προηγείται των εξετάσεων θεωρείται καθοριστική για την προετοιμασία των μαθητών, καθώς η σωστή οργάνωση της μελέτης και η εστίαση σε βασικά σημεία της ύλης μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την τελική τους επίδοση.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υποψηφίων, το iPaidia.gr παρουσιάζει προτεινόμενα θέματα σε συνεργασία με τα Φροντιστήρια Αξία, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων των εξετάσεων.

Δείτε αναλυτικά προτεινόμενα θέματα για τα Αρχαία και τις απαντήσεις τους:

2ο Κριτήριο Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

2ο Κριτήριο Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ

Οι εξετάσεις για τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Ακολουθούν στις 3 Ιουνίου τα μαθήματα προσανατολισμού, όπως Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Η συνέχεια δίνεται στις 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Όλες οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30 το πρωί και έχουν διάρκεια τρεις ώρες.

Το πρόγραμμα εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η έναρξη γίνεται το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με τα Νέα Ελληνικά και συνεχίζεται στις 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Στη συνέχεια, από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου, εξετάζονται τα μαθήματα ειδικότητας, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως Ανατομία-Φυσιολογία, Δίκτυα Υπολογιστών, Προγραμματισμός και Ναυσιπλοΐα. Η διάρκεια είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που εξετάζεται σε τέσσερις ώρες.

Ειδικά μαθήματα και μουσικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων πραγματοποιούνται από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026, ξεκινώντας με τα Αγγλικά και συνεχίζοντας με σχέδιο, ξένες γλώσσες και μουσικά μαθήματα.

Η διάρκεια διαφοροποιείται ανάλογα με το αντικείμενο: οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε τρίωρη διάρκεια, τα σχέδια σε έξι ώρες, ενώ η μουσική εκτέλεση διαρκεί από 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο. Για τη Μουσική Αντίληψη και Θεωρία προβλέπεται εξέταση διάρκειας τριών ωρών και τριάντα λεπτών.

Διαδικασία για τα ΤΕΦΑΑ

Για όσους ενδιαφέρονται για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου 2026.

Η διαδικασία αφορά υποψηφίους τόσο από ΓΕΛ όσο και από ΕΠΑΛ και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στις συγκεκριμένες σχολές.

Κοινό πλαίσιο και οδηγίες συμμετοχής

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα, καθώς για εξετάσεις που ξεκινούν στις 08:30 απαιτείται παρουσία έως τις 08:00, ενώ για εκείνες που ξεκινούν στις 10:00 έως τις 09:30.

Παράλληλα, η ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους, ανεξαρτήτως τύπου σχολείου, διασφαλίζοντας ενιαία αξιολόγηση και ίσους όρους συμμετοχής για όλους τους υποψηφίους.