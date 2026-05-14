Eurovision 2026: Ο Akylas τραυματίστηκε πριν τον μεγάλο τελικό

Μια απρόσμενη περιπέτεια είχε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, ο οποίος, παρά τον μικρό τραυματισμό του, εμφανίζεται αποφασισμένος να ανέβει στη σκηνή του μεγάλου τελικού με το ίδιο πάθος και ενέργεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν τη βραδιά που θα κρίνει τον νικητή του φετινού διαγωνισμού.

Μιλώντας σε εκδήλωση των Wiwibloggs στο Wien Museum της Βιέννης, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας αποκάλυψε ότι τραυματίστηκε την ώρα που χοροπηδούσε από τη χαρά του, μόλις ενημερώθηκε για την πρόκρισή του στον τελικό.

Ο Akylas εξήγησε ότι υπέστη θλάση στην πλάτη, γεγονός που τον ανάγκασε να προσαρμόσει το πρόγραμμά του και να ακυρώσει ορισμένες υποχρεώσεις, ανάμεσά τους και μια προγραμματισμένη φωτογράφιση.

Παρά το απρόοπτο, ο καλλιτέχνης διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία και ότι προετοιμάζεται κανονικά για τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου, όπου θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για την ελληνική συμμετοχή.

«Μην ανησυχείτε. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Αλλά, ναι, σήμερα πονάω λίγο, όμως ήθελα πραγματικά να έρθω. Χρειάστηκε να ακυρώσω άλλα πράγματα για σήμερα γιατί πρέπει να προσέχω για τις επόμενες μέρες. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω να σας δω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Akylas στους δημοσιογράφους.