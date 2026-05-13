ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2026 : Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση (VIDEO)

Βήμα βήμα η διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, με κρίσιμες οδηγίες για το παράβολο, την οριστικοποίηση και τις προθεσμίες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, που αφορούν την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο επιμέλειας Εκπαιδευτικών Ενδιαφέροντα βήμα προς βήμα η ηλεκτρονική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για την υποβολή της αίτησής τους μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ όπως παρουσιάζει η εκπαιδευτικός Κατερίνα Καραγκούνη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, επιλέγοντας τη σχετική προκήρυξη και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην καταχώριση του παραβόλου των 15 ευρώ, καθώς η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν γίνει οριστικοποίηση και ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου εμφανίζεται ως πληρωμένος.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στις 14:00, ενώ η διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 14:00.

Το βίντεο λειτουργεί ως πρακτικός οδηγός για τους υποψηφίους, καθώς δείχνει τα βασικά σημεία της αίτησης και υπενθυμίζει τα κρίσιμα βήματα που δεν πρέπει να παραλειφθούν.