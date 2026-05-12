ΑΣΕΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για χιλιάδες εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ – Ποιούς αφορούν οι προσλήψεις

Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ξεκινά σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει οριστεί. Μέσω του ΟΠΣΥΔ γίνεται και η μεταφόρτωση των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Το ΑΣΕΠ προχωρά στη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, μετά την έκδοση των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι δύο προκηρύξεις αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και την ειδικότητα.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής ανοίγουν την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 08:00 και θα μπορούν να υποβληθούν έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 στις 14:00. Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστή προθεσμία για την επικαιροποίηση στοιχείων και τη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 14:00.

Ποιους αφορά η προκήρυξη 1ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 1ΓΕ/2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026 και αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. Η κατάταξη γίνεται κατά κλάδο και ειδικότητα.

Στην ίδια προκήρυξη περιλαμβάνονται οι κλάδοι ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, καθώς και ο κλάδος ΠΕ79 με τις ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02. Για τον κλάδο ΠΕ79, η διαδικασία αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, αλλά και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ.

Τι προβλέπει η προκήρυξη 2ΓΕ/2026

Η προκήρυξη 2ΓΕ/2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 22/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026 και αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. Και σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία γίνεται με κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας.

Η κατάταξη των υποψηφίων της προκήρυξης 2ΓΕ/2026 πραγματοποιείται κατά κλάδο και ειδικότητα, για εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΠΕ. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συνδέει την προκήρυξη αποκλειστικά με τη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.

Οι ημερομηνίες για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ

Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ ξεκινά την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00. Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά τις ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026.

Η διαδικασία στο ΟΠΣΥΔ

Ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα ισχύει για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου των υποψηφίων. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μέσω του ΟΠΣΥΔ γίνεται και η μεταφόρτωση των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων. Η προθεσμία αρχίζει την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 08:00 και λήγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 14:00, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 17640/E1/13.02.2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 969.