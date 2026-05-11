ΑΣΕΠ: Δικαιολογητικά για 1.696 θέσεις εργασίας – Προθεσμίες

Πίνακας περιεχομένων

Το ΑΣΕΠ καλεί υποψηφίους της προκήρυξης 2Κ/2026 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 21 Μαΐου 2026 για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων.

Το ΑΣΕΠ καλεί υποψηφίους της προκήρυξης 2Κ/2026 να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο πλαίσιο του Β΄ Σταδίου της διαδικασίας. Η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία αφορά την πλήρωση 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για κατηγορίες Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γιατί ζητούνται τώρα τα δικαιολογητικά

Η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 2Κ/2026. Η προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 9/16.02.2026/τ. ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ απευθύνει την πρόσκληση στους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της σχετικής ανακοίνωσης και προηγούνται, ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία. Η κατάταξη προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

ΝΕΟΣ γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης

Ποιοι κινδυνεύουν με αποκλεισμό

Οι υποψήφιοι που αναφέρονται στην ανακοίνωση πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη, στο Κεφάλαιο Δ΄ και στο Παράρτημα Β΄.

Όσοι δεν αποστείλουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ έως την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00 θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία. Η επισήμανση αυτή αφορά μόνο τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της ανακοίνωσης.

Πώς εμφανίζονται οι υποψήφιοι στην ανακοίνωση

Σύμφωνα με τη σχετική διευκρίνιση, οι υποψήφιοι δεν εμφανίζονται με ονοματεπώνυμο. Με βάση σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, η εμφάνιση γίνεται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου.

ΑΣΕΠ: Ανοίγουν οι αιτήσεις για χιλιάδες εκπαιδευτικούς στο ΟΠΣΥΔ – Ποιούς αφορούν οι προσλήψεις

Ο αριθμός αυτός είναι ο ίδιος που αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση του κάθε υποψηφίου. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν αν περιλαμβάνονται στους πίνακες της ανακοίνωσης.

Οι ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται ειδικότητες που καλύπτουν ανάγκες σε βιοϊατρική τεχνολογία, βιοϊατρικές επιστήμες, διοικητική υποστήριξη, επαγγέλματα υγείας και τεχνικούς κλάδους. Ενδεικτικά, ζητούνται ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Οδοντοτεχνιτών και ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας.

Στις ειδικότητες ΤΕ περιλαμβάνονται επίσης ΤΕ Διαιτολογίας, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Εργοθεραπείας, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Λογοθεραπείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και ΤΕ Φυσικοθεραπείας.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στις ειδικότητες ΤΕ Μηχανικών, όπου περιλαμβάνονται ΤΕ Ηλεκτρονικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. Η προκήρυξη καλύπτει, έτσι, ευρύ φάσμα ειδικοτήτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζητούνται ειδικότητες που συνδέονται με εργαστηριακές, διοικητικές, τεχνικές και υποστηρικτικές ανάγκες. Μεταξύ αυτών είναι οι ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει ακόμη ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ, ΔΕ Προσωπικού Εστίασης και ΔΕ Μαγείρων. Στις ζητούμενες ειδικότητες περιλαμβάνεται και η ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων.

Στους τεχνικούς κλάδους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται ΔΕ Αμαξωμάτων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Ηλεκτρονικών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, ΔΕ Υδραυλικών και ΔΕ Ψυκτικών.