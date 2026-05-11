Χανταϊός: Παγκόσμιος συναγερμός – Και άλλος επιβάτης του Hondius θετικός στον ιό

Σε ειδικές μονάδες στη Νεμπράσκα μεταφέρονται οι 17 Αμερικανοί επιβάτες του MV Hondius, μετά τον εντοπισμό ασυμπτωματικού κρούσματος χανταϊού.

Ο χανταϊός σήμανε συναγερμό μετά τον εντοπισμό θετικού επιβάτη μεταξύ των 17 Αμερικανών που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους υγείας, ο επιβάτης δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρθηκαν με πτήση τσάρτερ από την Τενερίφη, όπου είχε ελλιμενιστεί το πλοίο, με προορισμό την Ομάχα της Νεμπράσκα. Το αεροσκάφος επρόκειτο να προσγειωθεί νωρίς τη Δευτέρα.

Πού μεταφέρονται οι Αμερικανοί επιβάτες

Αρχικά είχε προβλεφθεί η μεταφορά των επιβατών στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, όπου λειτουργεί ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενη μονάδα καραντίνας. Εκεί θα γινόταν αξιολόγηση για πιθανή στενή επαφή με άτομα που είχαν συμπτώματα και εκτίμηση του κινδύνου μετάδοσης.

Η εκπρόσωπος του Nebraska Medical Center, Κέιλα Τόμας, δήλωσε ότι ένας επιβάτης θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βιολογικής Απομόνωσης της Νεμπράσκα, καθώς βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν στην Εθνική Μονάδα Καραντίνας για αξιολόγηση και παρακολούθηση.

Η εκκένωση του MV Hondius στην Τενερίφη

Το MV Hondius έφτασε στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής και οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν την απομάκρυνση των επιβατών ανά εθνικότητα. Η μεταφορά τους στο λιμάνι έγινε με μικρά σκάφη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι στόχος ήταν η ολοκλήρωση της εκκένωσης έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, με εξαίρεση τα 30 μέλη του πληρώματος που παρέμειναν στο πλοίο.

Στους επιβάτες ζητήθηκε να αφήσουν τις αποσκευές τους στο κρουαζιερόπλοιο και να κρατήσουν μόνο μία μικρή τσάντα με βασικά αντικείμενα, όπως κινητό τηλέφωνο και διαβατήριο.

Τα μέτρα για τους Βρετανούς επιβάτες

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, επιβεβαίωσε μέσω X ότι οι περισσότεροι επιβάτες και μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με επιτυχία την Κυριακή.

Οι Βρετανοί που επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτοαπομόνωση για 45 ημέρες και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάνε στα σπίτια τους.

Μετά την περίοδο απομόνωσης, ειδικοί δημόσιας υγείας θα αποφασίσουν αν μπορούν να συνεχίσουν την απομόνωση στο σπίτι τους ή σε άλλη κατάλληλη τοποθεσία. Η υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε με την Ισπανία, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και τον ΠΟΥ για ασφαλείς επαναπατρισμούς.