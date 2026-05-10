Αναβαθμίζονται τα ΚΕΠΕΑ με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Πίνακας περιεχομένων

Νέος σύγχρονος εξοπλισμός, προϋπολογισμού 1.826.110 ευρώ, θα ενισχύσει τα ΚΕΠΕΑ την περίοδο 2026-2027, με στόχο την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης.

Η αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία προχωρά με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, στο πλαίσιο απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη σύνδεσή τους με τις σημερινές τεχνολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες.

Με προϋπολογισμό 1.826.110 ευρώ και περίοδο υλοποίησης το 2026-2027, τα ΚΕΠΕΑ θα εξοπλιστούν με υπολογιστές, tablets, drones, διαδραστικές οθόνες, 3D εκτυπωτές, κάμερες πεδίου και άλλες ψηφιακές υποδομές, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία στη βιωματική μάθηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.

Την προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού για την ενίσχυση και αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ), προβλέπει απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και τεχνολογικές απαιτήσεις.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Προχωρούμε σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία σε όλη τη χώρα, εξοπλίζοντάς τα με σύγχρονα ψηφιακά και τεχνολογικά μέσα, που αναβαθμίζουν την εμπειρία της μάθησης. Υπολογιστές, διαδραστικές οθόνες, drones, 3D εκτυπωτές, κάμερες πεδίου και νέος εξοπλισμός έρχονται να ενισχύσουν την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και να δώσουν στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς μας, εργαλεία αντάξια των απαιτήσεων της εποχής.

Τα ΚΕΠΕΑ δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές δομές, αλλά χώροι βιωματικής γνώσης, δημιουργίας και συμμετοχής. Είναι τα σημεία όπου η εκπαίδευση συναντά τη φύση, την επιστήμη, την τεχνολογία και την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Η εκπαίδευση για την αειφορία άλλωστε, δεν μπορεί να παραμένει αποκομμένη από την πραγματικότητα. Χρειάζεται σύγχρονα μέσα, ανοιχτούς ορίζοντες και ενεργή συμμετοχή. Θέλουμε οι μαθητές και οι μαθήτριες μας να ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να συνεργάζονται και να κατανοούν στην πράξη τι σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη. Χτίζουμε ένα σχολείο που δεν μεταφέρει απλώς τη γνώση, αλλά καλλιεργεί οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική ευαισθησία στα παιδιά μας».

Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δράσεων. Ο εξοπλισμός καλύπτει τόσο τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός των Κέντρων όσο και τις δραστηριότητες στο πεδίο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σταθερούς και φορητούς), tablets, φωτογραφικές μηχανές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με κάμερα, βιντεοπροβολείς και φορητούς προβολείς, κάμερες δράσης, ασύρματα μικρόφωνα, διαδραστικές οθόνες αφής, τρισδιάστατους εκτυπωτές (3D printers), τρισδιάστατους σαρωτές (3D scanners) και ολογραφικές οθόνες LED.

Παράλληλα, τα ΚΕΠΕΑ αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό, υποστηρίζουν ενεργά τις σχολικές μονάδες, συμμετέχουν και συντονίζουν θεματικά δίκτυα, λαμβάνουν μέρος σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, συνεργάζονται με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.826.110 ευρώ, με δικαιούχο τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η υλοποίηση προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027 και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2026-2030.

Τα ΚΕΠΕΑ αποτελούν ένα οργανωμένο δίκτυο αποκεντρωμένων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας, με βασική αποστολή την παροχή εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Στοχεύουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων, στην ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ενεργού πολιτειότητας στους μαθητές.

Μέσα από βιωματικά και συμμετοχικά εκπαιδευτικά προγράμματα, που βασίζονται σε διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, τα ΚΕΠΕΑ δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων να προσεγγίσουν σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα προγράμματα υλοποιούνται τόσο στους χώρους των Κέντρων όσο και σε φυσικά πεδία, όπως λίμνες, ποτάμια, δάση και μουσεία, ενισχύοντας τη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης για την αειφορία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενεργών, ενημερωμένων και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.