Power Pass: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο για νέο επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος

Σήμερα, το Power Pass είναι η νέα λέξη «κλειδί» που έχει αρχίσει να ακούγεται στην αγορά, στο πλαίσιο του σεναρίου για νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Λίγο πριν από τα τέλη του Απριλίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για νέο πακέτο μέτρων.

Αν και τίποτα δεν είναι ακόμα σίγουρο για τα επόμενα βήματα, το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να μην επιβεβαιώνει και να μην αποκλείει τίποτα, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από την διάρκεια και την έκταση της ενεργειακής κρίσης.

Άλλωστε, μετά την δημοσιοποίηση της έκθεσης της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 500 εκατ. ευρώ, με παράταση των μέτρων για τα καύσιμα, όπως το fuel pass και την επιδότηση στην αντλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) για τον Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση (7%) στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος τον Απρίλιο, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του HEPI (Household Energy Price Index).

Τι είναι το Power Pass

Πρόκειται για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφορά στους λογαριασμούς με ρήτρα αναπροσαρμογής που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022.

Η «πρώτη» δόση πιστώθηκε στους δικαιούχους μέσα στο καλοκαίρι του 2022 και η «δεύτερη» κατατέθηκε τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, με το «πάγωμα» της ρήτρας προσαρμογής, η οικονομική ενίσχυση δεν δόθηκε με την μορφή «επιταγής» αλλά με κλιμακωτή επιδότηση επί της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στον λογαριασμό.

Το 2022, δικαιούχοι του Power Pass ήταν οι κάτοχοι λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος που εκδόθηκαν για την πρώτη κατοικία και τη φοιτητική στέγη προστατευόμενου μέλους που σπουδάζει εντός Ελλάδος εφόσον:

ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,

το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων δεν ξεπερνά τις 45.000 €, με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020,

ο ΑΦΜ που καταχωρείτε στην πλατφόρμα δεν έχει δηλωθεί ήδη ως εξαρτώμενο μέλος σε αίτηση που έχει υποβληθεί από άλλο πρόσωπο και

η αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022 ξεπερνά συνολικά τα 30 €.

Τα οκτώ μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ

Επέκταση επιδότησης στο diesel: Επεκτείνεται και τον Μάιο η επιδότηση 20 λεπτών. Κόστος: 55 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: Οι κάτοχοι οχημάτων diesel.

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα: Παρατείνεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% Κόστος: συν 23 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 250.000 αγρότες.

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου: Από 20.000 στα 25.000 ευρώ – Από 28.000 στα 35.000 ευρώ. Για μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ. Συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Κόστος: 25 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 70.000 ενοικιαστές – σύνολο 1 εκατ.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου. Κόστος: 240 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: 975.000 νοικοκυριά.

Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων: Από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο. Διεύρυνση ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, ΑμεΑ. Κόστος: 198 εκ. ευρώ – Δικαιούχοι: επιπλέον 420.000, σύνολο 1,87 εκατ.

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού.

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού.

Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών.

Τα τρία τελευταία μέτρα, αφορούν 1,3 εκατ. φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές