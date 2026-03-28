Ρεύμα στην Ελλάδα: Γιατί οι τιμές ανεβαίνουν παρά τις εξαγωγές

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει αύξηση τιμών και ταυτόχρονη άνοδο εξαγωγών, αποκαλύπτοντας ένα σύνθετο ενεργειακό «παράδοξο».

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιόμορφη εικόνα, καθώς καταγράφεται ταυτόχρονα αύξηση των τιμών και ενίσχυση των εξαγωγών. Το φαινόμενο αυτό έρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, με βασικούς παράγοντες τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο φυσικό αέριο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, παρά το γεγονός ότι οι τιμές στο εσωτερικό κινούνται ανοδικά. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ερωτήματα για τη λειτουργία της αγοράς και τις επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Η αύξηση των τιμών και τα στοιχεία της αγοράς

Κατά την τελευταία καταγραφή, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12,03% σε εβδομαδιαία βάση, φτάνοντας τα 100,31 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η άνοδος αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον διεθνών ανατιμήσεων.

Την ίδια στιγμή, καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση στις καθαρές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,7% και ανήλθαν στις 261,13 GWh. Η παράλληλη αυτή εξέλιξη συνθέτει μια εικόνα που δεν ευθυγραμμίζεται με την αναμενόμενη συμπεριφορά της αγοράς.

Η θέση της Ελλάδας στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Η ελληνική αγορά δεν αποτελεί την ακριβότερη στην περιοχή, παρά τα αυξημένα επίπεδα τιμών. Αντίθετα, κινείται σε μια ενδιάμεση ζώνη, με τιμές υψηλότερες από ορισμένες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά χαμηλότερες από άλλες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 149,04 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή περίπου 50% υψηλότερα από την ελληνική. Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει τη σχετική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι αποκλίσεις στις αγορές της περιοχής

Η εικόνα στη νοτιοανατολική Ευρώπη δεν είναι ενιαία, καθώς οι επιμέρους αγορές εμφανίζουν διαφορετικές τάσεις. Σε ορισμένες χώρες καταγράφονται αυξήσεις τιμών, ενώ σε άλλες σημειώνονται σημαντικές μειώσεις.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Τουρκίας, όπου παρατηρούνται μεγάλες πτώσεις τιμών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές καταδεικνύουν ότι κάθε αγορά επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως το ενεργειακό μείγμα, η ζήτηση και το επίπεδο διασυνδέσεων.

Γιατί οι τιμές δεν μειώνονται παρά την αυξημένη δραστηριότητα

Παρά την ενίσχυση των εξαγωγών και τη συνολική κινητικότητα στην αγορά, οι τιμές δεν παρουσιάζουν αποκλιμάκωση. Η εξήγηση σχετίζεται με τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής στην αγορά ηλεκτρισμού.

Το σύστημα βασίζεται στο οριακό κόστος, δηλαδή η τιμή καθορίζεται από τη μονάδα που καλύπτει την τελευταία μονάδα ζήτησης κάθε ώρα. Έτσι, ακόμη και όταν μεγάλο μέρος της παραγωγής προέρχεται από φθηνότερες πηγές, η τελική τιμή επηρεάζεται συχνά από μονάδες φυσικού αερίου με υψηλότερο κόστος.

Ο ρόλος των εξαγωγών και των διασυνδέσεων

Η αύξηση των εξαγωγών ενισχύει τη συνολική ζήτηση που καλείται να καλύψει το σύστημα, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ανάγκη για ενεργοποίηση ακριβότερων μονάδων παραγωγής. Αυτό μπορεί να διατηρεί ή και να ενισχύει τις πιέσεις στις τιμές.

Παράλληλα, οι διασυνδέσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς μεταφέρουν επιδράσεις μεταξύ χωρών. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα επηρεάζεται από τις εξελίξεις σε ακριβότερες αγορές της περιοχής, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση των υψηλών τιμών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η χώρα εμφανίζεται να ισορροπεί ανάμεσα σε δύο ρόλους: αφενός επηρεάζεται από τις αυξήσεις των τιμών, αφετέρου ενισχύει τη θέση της ως εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.

Mε πληροφορίες από το insider