Ηλεκτρικό Ρεύμα: Ρεύμα: Τι κρατά σταθερά τα τιμολόγια τον Μάιο

Πίνακας περιεχομένων

Η σταθεροποίηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Μάιο συνδέεται με τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής και τη στροφή των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια.

Τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ για τον Μάιο παραμένουν σταθερά, εξέλιξη που αποτυπώνει τη συνολική εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι τιμές χονδρικής κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενους μήνες. Οι ανακοινώσεις της Πέμπτης επιβεβαιώνουν ότι οι πιέσεις που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα έχουν περιοριστεί.

Την ίδια στιγμή, η διατήρηση της εκπτωτικής πολιτικής από τη ΔΕΗ και άλλους προμηθευτές συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους για τους καταναλωτές, σε μια περίοδο όπου η διεθνής ενεργειακή κρίση και η άνοδος του φυσικού αερίου εξακολουθούν να επηρεάζουν την αγορά.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στη χονδρική αγορά

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει εισέλθει σε φάση σχετικής αποκλιμάκωσης. Τον Απρίλιο η μέση τιμή διαμορφώνεται κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τον Μάρτιο είχε κινηθεί χαμηλότερα, στα 95 ευρώ.

Αντίθετα, στο προηγούμενο διάστημα από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, οι τιμές κυμαίνονταν μεταξύ 106 και 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τον περσινό Μάρτιο είχαν φτάσει στα 106 ευρώ. Η σύγκριση αυτή αποτυπώνει την υποχώρηση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες.

Οι παράγοντες που συγκρατούν το κόστος

Η ενίσχυση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των τιμών, καθώς αυξάνει την παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την υψηλή παραγωγή και μειώνουν τη ζήτηση.

Σημαντική είναι επίσης η στάση των προμηθευτών, οι οποίοι επιλέγουν πιο συγκρατημένη τιμολογιακή πολιτική. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων οδηγεί σε μια πιο ήπια εικόνα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια

Στο επίπεδο της λιανικής αγοράς, καταγράφεται έντονη μετακίνηση των καταναλωτών προς τα σταθερά, λεγόμενα «μπλε» τιμολόγια. Η τάση αυτή ενισχύθηκε σημαντικά μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο τέλος του έτους περισσότεροι από 1,65 εκατομμύρια μετρητές είχαν ενταχθεί σε σταθερά τιμολόγια, έναντι 867 χιλιάδων τον Ιανουάριο. Η επιλογή αυτή προσφέρει προστασία από ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών.

Γιατί δεν τίθεται ζήτημα επιδότησης

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τη χονδρική και τη λιανική αγορά εξηγεί γιατί δεν υπάρχει, προς το παρόν, ανάγκη για επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε αντίθεση με την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, οι τιμές δεν βρίσκονται σε ακραία επίπεδα.

Η σταθεροποίηση της αγοράς και η μείωση των πιέσεων επιτρέπουν τη διατήρηση των τιμολογίων χωρίς πρόσθετη κρατική παρέμβαση, κάτι που διαφοροποιεί αισθητά τη σημερινή κατάσταση από το πρόσφατο παρελθόν.

Διαφορετική εικόνα στα υγρά καύσιμα

Σε αντίθεση με το ηλεκτρικό ρεύμα, η αγορά καυσίμων παραμένει σε συνθήκες αυξημένων τιμών και αβεβαιότητας. Οι διεθνείς τιμές κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ τετραετίας, επηρεάζοντας άμεσα την εγχώρια αγορά.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε στις αρχές Απριλίου τα 2,07 ευρώ το λίτρο και πλέον διαμορφώνεται κοντά στα 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει υποχωρήσει κάτω από 1,9 ευρώ, μετά από επίπεδα άνω των 2,1 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται τόσο με την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που συνεχίζεται και τον Μάιο, όσο και με το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.