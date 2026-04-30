Fuel Pass: Κλείνουν οι αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές

Πίνακας περιεχομένων

Μέχρι τις 30 Απριλίου παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα για το Fuel Pass III, με επιδότηση καυσίμων έως και 60 ευρώ.

Το Fuel Pass βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 30 Απριλίου. Οι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όλους, χωρίς περιορισμούς που σχετίζονται με τον αριθμό ΑΦΜ. Η διαδικασία είναι ενιαία και αφορά όλους τους δικαιούχους που επιθυμούν να επωφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια απαιτείται η επιβεβαίωση μέσω κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο, μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας.

Αφού ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση, οι χρήστες καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να δηλώσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Παράλληλα, επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση.

Οι τρόποι καταβολής της ενίσχυσης

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης. Στην πρώτη περίπτωση, οι δικαιούχοι επιλέγουν έναν από τους διαθέσιμους παρόχους για την έκδοση της κάρτας.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης IBAN για την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το όχημα και την περιοχή. Για τα αυτοκίνητα, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και σε 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Αντίστοιχα, για τις μοτοσικλέτες, τα ποσά διαμορφώνονται σε 35 ευρώ για τα νησιά και 30 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα. Τυχόν αδιάθετο ποσό παραμένει διαθέσιμο στην ψηφιακή κάρτα έως το τέλος Ιουλίου.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Οι πληρωμές για το Fuel Pass III αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026. Με την καταβολή των τελευταίων ποσών, ολοκληρώνεται και ο κύκλος της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

Η έγκαιρη υποβολή της αίτησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή της επιδότησης, με την προθεσμία της 30ής Απριλίου να είναι καθοριστική για όλους τους δικαιούχους.