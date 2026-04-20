Τιμές καυσίμων: Πού ξεπερνούν τα 2 ευρώ και τι έρχεται

Πίνακας περιεχομένων

Οι τιμές καυσίμων παραμένουν προσωρινά κάτω από τα δύο ευρώ, με προειδοποιήσεις για άνοδο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι τιμές καυσίμων παραμένουν προσωρινά σε χαμηλότερα επίπεδα, με τη βενζίνη να κινείται οριακά κάτω από τα δύο ευρώ, ωστόσο η εικόνα αυτή δεν αναμένεται να διαρκέσει. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η αποκλιμάκωση είναι πρόσκαιρη και σύντομα θα υπάρξουν νέες αυξήσεις.

Η κατάσταση συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν την αγορά ενέργειας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας για τις τιμές στα πρατήρια.

Προειδοποιήσεις για νέα άνοδο τιμών

Ο Νίκος Παπαγεωργίου εκτίμησε ότι οι τιμές θα παραμείνουν κάτω από τα δύο ευρώ για την αμόλυβδη και κάτω από το 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, όσο διατηρούνται οι σημερινές συνθήκες.

Ωστόσο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο Ertnews, μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες αναμένεται άνοδος, καθώς οι διεθνείς εντάσεις και οι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν επηρεάζουν την αγορά.

Η «νέα κανονικότητα» στις τιμές

Παρά τη συγκράτηση των τιμών, εκτιμάται ότι δύσκολα θα υπάρξει επιστροφή στα επίπεδα πριν από τις διεθνείς κρίσεις. Ο Γιώργος Ασμάτογλου σημειώνει ότι η τιμή κοντά στα δύο ευρώ ανά λίτρο φαίνεται να παγιώνεται ως η νέα πραγματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει την αγορά.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές

Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται ανά περιοχή, με τα νησιά να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές. Στις Κυκλάδες, στην Κεφαλονιά και στα Δωδεκάνησα εντοπίζονται οι μεγαλύτερες τιμές στην αμόλυβδη.

Ενδεικτικά, στην Κεφαλονιά η τιμή φτάνει τα 2,115 ευρώ ανά λίτρο, στα Δωδεκάνησα τα 2,131 ευρώ και στις Κυκλάδες τα 2,208 ευρώ. Την ίδια ώρα, στην Αττική παρατηρούνται τιμές οριακά κάτω από τα δύο ευρώ σε ορισμένα πρατήρια.

Αντίστοιχα, υψηλές τιμές καταγράφονται και στο πετρέλαιο κίνησης, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπου ξεπερνούν τα δύο ευρώ ανά λίτρο.

Ο ρόλος της νάφθας στην αγορά

Η εξέλιξη των τιμών δεν επηρεάζεται μόνο από το πετρέλαιο, αλλά και από τη νάφθα, η οποία αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή καυσίμων και πλαστικών.

Η άνοδος της τιμής της επηρεάζει ευρύτερα την οικονομία, καθώς επεκτείνεται σε πολλούς τομείς, από τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά αγαθά έως την υγεία, τις κατασκευές και την αυτοκινητοβιομηχανία, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.