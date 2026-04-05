Ρεύμα και καύσιμα: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά τον Απρίλιο

Οι αυξήσεις στην ενέργεια συνεχίζονται, αλλά επιδοτήσεις, πλαφόν και τιμολογιακές επιλογές περιορίζουν τις επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές.

Η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τις τιμές, με τις διεθνείς ανατιμήσεις στο αργό πετρέλαιο, τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο να μεταφέρονται και στην ελληνική αγορά. Παρά την πίεση, ο συνδυασμός κρατικών επιδοτήσεων, ρυθμιστικών παρεμβάσεων και στάσης της αγοράς φαίνεται να περιορίζει σημαντικά τις επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

Στην πράξη, η εικόνα για τους καταναλωτές δεν είναι ενιαία, καθώς οι αυξήσεις που καταγράφονται σε ορισμένες κατηγορίες τιμολογίων αντισταθμίζονται από σταθερές τιμές και εναλλακτικές επιλογές. Έτσι, η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται διαφορετικά ανάλογα με το είδος της σύμβασης και τις επιλογές των καταναλωτών.

Τι ισχύει για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

Τα στοιχεία για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν ότι τα λεγόμενα «πράσινα» τιμολόγια καταγράφουν τον Απρίλιο αύξηση περίπου 17 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η επίπτωση αυτή δεν είναι οριζόντια για όλους τους καταναλωτές.

Περίπου 1,6 έως 1,7 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν επιλέξει σταθερά («μπλε») τιμολόγια δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις, καθώς οι τιμές τους παραμένουν αμετάβλητες. Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές της αγοράς, με κυρίαρχη τη ΔΕΗ που διαθέτει μερίδιο άνω του 60 % στη χαμηλή τάση, προχώρησαν σε αυξήσεις της τάξης του 6 έως 7 %, σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο.

Οι τιμές και οι επιλογές για τους καταναλωτές

Σε επίπεδο τιμών, τα «πράσινα» τιμολόγια τον Απρίλιο κυμαίνονται μεταξύ 14 και 25 σεντς ανά κιλοβατώρα. Αντίθετα, τα σταθερά τιμολόγια ξεκινούν από περίπου 11 σεντς ανά κιλοβατώρα, διατηρώντας χαμηλότερο κόστος για όσους έχουν επιλέξει αυτή τη λύση.

Παρά τις εκτιμήσεις για αυξήσεις, η πλειονότητα των προμηθευτών κράτησε σταθερές τις τιμές στα σταθερά προγράμματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εξασφαλίσουν τιμές για τουλάχιστον έναν χρόνο. Όλα τα διαθέσιμα τιμολόγια είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα energycost.gr της Ρυθμιστικής Αρχής, προσφέροντας πλήρη εικόνα της αγοράς.

Ρεύμα: Πώς εξηγείται η άνοδος στα πράσινα τιμολόγια

Παρεμβάσεις στα καύσιμα και άμεση ελάφρυνση

Στο πετρέλαιο κίνησης εφαρμόστηκε από την 1η Απριλίου μείωση κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, η οποία περνά σταδιακά στις τιμές λιανικής, καθώς τα πρατήρια προμηθεύονται καύσιμα με τις νέες τιμές.

Η μεταφορά της ελάφρυνσης στους καταναλωτές εξαρτάται και από το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές Μαρτίου. Το όριο αυτό καθορίστηκε στα 5 λεπτά ανά λίτρο για τη χονδρική και 12 λεπτά για τη λιανική, λειτουργώντας ως μηχανισμός συγκράτησης των τιμών.

Fuel pass και ενισχύσεις για τους οδηγούς

Παράλληλα, ενεργοποιείται το μέτρο του fuel pass, με την πλατφόρμα αιτήσεων να ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 ευρώ για τα αυτοκίνητα (60 ευρώ στα νησιά) και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά).

Τα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτουν φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, με όρια έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Υπολογίζεται ότι το μέτρο αφορά περίπου το 75 % των οδηγών.

Fuel Pass: Οι ημερομηνίες αιτήσεων και οι εξαιρέσεις στις πληρωμές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων με κινητήρες ντίζελ επωφελούνται από διπλή στήριξη, καθώς λαμβάνουν τόσο τη μείωση στην τιμή του καυσίμου όσο και το fuel pass.

Με βάση τη μέση κατανάλωση καυσίμων στη χώρα, η ενίσχυση των 50 ευρώ αντιστοιχεί σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο. Έτσι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, η συνολική επιβάρυνση για τους καταναλωτές περιορίζεται αισθητά, παρά τις διεθνείς ανατιμήσεις.