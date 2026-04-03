Fuel Pass: Οι ημερομηνίες αιτήσεων και οι εξαιρέσεις στις πληρωμές

Πίνακας περιεχομένων

Ξεκινά το Fuel Pass με αιτήσεις από 6 έως 30 Απριλίου και γρήγορες πληρωμές, με εξαίρεση τη Μεγάλη Τετάρτη.

Το Fuel Pass τίθεται σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα, με την πλατφόρμα να ανοίγει για αιτήσεις στις 6 Απριλίου 2026 και να παραμένει διαθέσιμη έως τις 30 Απριλίου. Το πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων ενεργοποιείται με στόχο τη στήριξη των πολιτών, μέσω συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Η διαδικασία υλοποιείται βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω ΚΕΠ, ακολουθώντας τα βήματα που προβλέπονται για την καταχώριση και τον έλεγχο των στοιχείων τους.

Οι ημερομηνίες και η διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 6 Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 30 Απριλίου 2026, με την υποβολή να γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν επιλέξουν την ηλεκτρονική διαδικασία.

Η υποβολή περιλαμβάνει επιβεβαίωση ή ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας, δήλωση οχήματος – είτε αυτοκινήτου είτε μοτοσικλέτας – και επιλογή του τρόπου εκταμίευσης της ενίσχυσης.

Πότε καταβάλλεται η επιδότηση

Η πίστωση του ποσού πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της αίτησης, εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα κατά τον έλεγχο των στοιχείων. Όσοι υποβάλουν αίτηση από την πρώτη ημέρα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα χρήματα άμεσα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν τη Μεγάλη Τετάρτη, καθώς λόγω της τραπεζικής αργίας του Πάσχα, η πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου.

Καθυστερήσεις λόγω εορτών

Για όσους επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη, η καταβολή της ενίσχυσης θα μετατεθεί για μετά το Πάσχα. Η εκκαθάριση των αιτήσεων και η πίστωση των ποσών θα ολοκληρωθούν την Τρίτη, μετά το πέρας των αργιών.

Αντίθετα, όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη θα εξυπηρετηθούν ταχύτερα, καθώς δεν επηρεάζονται από το διάστημα των τραπεζικών αργιών.

Ο έλεγχος των στοιχείων

Μετά την υποβολή, πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων του αιτούντος, ο οποίος περιλαμβάνει την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του οχήματος, την επιβεβαίωση των στοιχείων του οχήματος, όπως ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας, καθώς και τον έλεγχο εισοδηματικών δεδομένων.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την έγκριση της αίτησης και την ολοκλήρωση της καταβολής της επιδότησης, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του προγράμματος.