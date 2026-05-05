Έρχεται Fuel Pass για όλο το καλοκαίρι; Οι τελευταίες πληροφορίες

Πίνακας περιεχομένων

Σενάρια για νέο fuel pass και επιδοτήσεις καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές συνεχίζονται.

Το fuel pass επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι αυξήσεις στα καύσιμα συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά από τον Μάρτιο και μετά. Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο παρεμβάσεων, με στόχο να περιορίσει την πίεση που προκαλεί η ακρίβεια στην ενέργεια.

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η ενίσχυση των πολιτών μέσω επιδοτήσεων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τις υψηλές τιμές των καυσίμων.

Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η επαναφορά του fuel pass, καθώς και η επέκταση της επιδότησης στο diesel. Η στήριξη αυτή αφορά τους επόμενους μήνες, με στόχο να περιοριστεί το κόστος μετακίνησης.

Το συνολικό πακέτο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται στην κάλυψη της κατανάλωσης καυσίμων.

Νέο επίδομα 600 ευρώ: Ποιοί θα το πάρουν

Το κόστος για diesel και fuel pass

Η επιδότηση του diesel υπολογίζεται ότι θα απαιτήσει περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ η παράταση του fuel pass για δύο μήνες, συγκεκριμένα για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, μπορεί να αγγίξει τα 130 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα αυτά έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων, όπως η επέκταση της επιδότησης στο diesel που είχε ανακοινωθεί για τον Μάιο.

Τι συμβαίνει με τους λογαριασμούς ρεύματος

Παράλληλα με τα καύσιμα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η πιθανότητα ενεργοποίησης νέου power pass δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος, αν και εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ρύπων.

Ο ρόλος της διεθνούς αγοράς ενέργειας

Η πορεία των τιμών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή αγορά ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοί συνταξιούχοι θα το λάβουν – Πότε θα γίνει η πληρωμή

Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις, με την τιμή να φτάνει έως και τα 114 δολάρια, ενώ δεν έλειψαν και κορυφώσεις στα 126 δολάρια.

Οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα

Η εξέλιξη των τιμών ενέργειας καθορίζει και τις επόμενες κινήσεις στήριξης. Η κυβέρνηση φαίνεται να αναζητά ισορροπία ανάμεσα στην ανακούφιση των πολιτών και τον περιορισμό του κόστους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το εύρος και η μορφή των μέτρων, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά ενέργειας.