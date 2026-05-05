Μερομήνια: Τι καιρό προβλέπουν για το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα – Έρχονται έντονοι καύσωνες

Καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος, πολλοί Έλληνες στρέφουν το βλέμμα τους στα Μερομήνια αναζητώντας μια πρώτη ένδειξη για τον καιρό που θα επικρατήσει το καλοκαίρι

Η παραδοσιακή αυτή μέθοδο πρόβλεψης συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον των πολιτών, ειδικά όσων σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και επιθυμούν μια προκαταρκτική εκτίμηση των καιρικών συνθηκών.

Ήπια έναρξη της θερινής περιόδου σύμφωνα με τα Μερομήνια

Οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα Μερομήνια υποδεικνύουν ότι η αρχή του καλοκαιριού θα διέλθει χωρίς ιδιαίτερες καιρικές αναταράξεις. Συγκεκριμένα, ο Μάιος αναμένεται να φέρει θερμοκρασίες εντός των φυσιολογικών ορίων για την εποχή, ενώ τα καιρικά φαινόμενα θα παραμείνουν περιορισμένα.

Ο Ιούνιος με τη σειρά του θα χαρακτηριστεί από σταδιακή άνοδο του υδραργύρου, δημιουργώντας μια ομαλή μετάβαση προς τη θερμότερη φάση του καλοκαιριού. Η περίοδος αυτή προβλέπεται να προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις τους.

Έντονος καύσωνας τον Ιούλιο και Αύγουστο

Η εικόνα μεταβάλλεται σημαντικά κατά τη διάρκεια των δύο κεντρικών μηνών του καλοκαιριού. Τα Μερομήνια προειδοποιούν για παρατεταμένα κύματα καύσωνα που θα πλήξουν κυρίως τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος φαίνεται να συγκεντρώνουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες της θερινής περιόδου, με τη ζέστη να επιμένει για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα, οι βροχοπτώσεις αναμένονται σπάνιες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ενός ιδιαίτερα ξηρού και θερμού καλοκαιριού στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Χαρακτηριστικά ενός τυπικού ελληνικού καλοκαιριού

Η συνολική πρόβλεψη που διαμορφώνεται από τα Μερομήνια παραπέμπει σε ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

Ομαλή και ήπια έναρξη κατά τον Μάιο

Σταδιακή αύξηση των θερμοκρασιών τον Ιούνιο

Θερμική κορύφωση με έντονο καύσωνα τον Ιούλιο και Αύγουστο

Ελάχιστες βροχοπτώσεις στις ηπειρωτικές περιοχές

Το μοτίβο αυτό αντικατοπτρίζει την τυπική εξέλιξη της θερινής περιόδου στη χώρα μας, με μια προοδευτική ενίσχυση της ζέστης που κορυφώνεται στα μέσα και τέλη του καλοκαιριού. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να κυριαρχήσουν ιδιαίτερα στην ενδοχώρα, ενώ οι παράκτιες περιοχές ενδέχεται να απολαύσουν κάπως πιο ήπιες συνθήκες χάρη στη θαλάσσια αύρα.