International Baccalaureate: Οι περιοχές, τα σχολεία και οι τελικές αποφάσεις

Πίνακας περιεχομένων

Μέσα σε δύο μήνες θα κριθεί ποια από τα 13 δημόσια σχολεία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα International Baccalaureate από το 2026-27.

Το International Baccalaureate (IB) εισέρχεται δυναμικά στη δημόσια εκπαίδευση, με 13 σχολεία να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ένταξή τους στο διεθνές δίκτυο. Οι τελικές αποφάσεις για την πιστοποίηση αναμένονται στις αρχές Ιουνίου, ενώ νωρίτερα, μέσα στον Μάιο, θα υπάρξει η πρώτη εικόνα για την πορεία των αιτήσεων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει σειρά ελέγχων, τόσο επιτόπιων όσο και ψηφιακών, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα σχολεία πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική για την επόμενη φάση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία που διεκδικούν ένταξη στο πρόγραμμα

Η λίστα των υποψήφιων σχολείων καλύπτει διαφορετικούς τύπους και γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Στην Αττική περιλαμβάνονται το Μουσικό Σχολείο Αθήνας, το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα, το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης, καθώς και τα Πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγίων Αναργύρων, Βαρβακείου, Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και Ιωνιδείου.

Στη Θεσσαλονίκη συμμετέχουν το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στον Βόλο περιλαμβάνεται το Μουσικό Σχολείο Βόλου, ενώ στο Ηράκλειο το Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου.

Κλειστά σχολεία: Δείτε σε ποιά περιοχή και πότε

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την τελική πιστοποίηση

Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την πρώτη ανατροφοδότηση να αναμένεται μέσα στον Μάιο. Σε αυτό το στάδιο θα αποτυπωθεί η αρχική εικόνα για κάθε σχολείο που συμμετέχει.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν πιο αναλυτικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν πριν από την τελική ανακοίνωση. Οι οριστικές εγκρίσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα IB τοποθετούνται χρονικά στις αρχές Ιουνίου.

Ο χαρακτήρας της πρωτοβουλίας και οι διευκρινίσεις

Η ένταξη των δημόσιων σχολείων στο πρόγραμμα παρουσιάζεται ως ένα βήμα ενίσχυσης της εξωστρέφειας της εκπαίδευσης και διεύρυνσης των επιλογών των μαθητών. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επηρεάζεται το υφιστάμενο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διεθνές απολυτήριο: Ποια δημόσια σχολεία διεκδικούν ένταξη από τον Σεπτέμβριο 2026

Έχει διευκρινιστεί ότι η εισαγωγή στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια συνεχίζει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ το IB λειτουργεί ως μια εναλλακτική διαδρομή για όσους στοχεύουν σε σπουδές εκτός Ελλάδας.

Τα οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα IB συνοδεύεται από μια διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση, που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στη διαθεματική μάθηση. Οι μαθητές αποκτούν ένα απολυτήριο διεθνώς αναγνωρισμένο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για τη μελλοντική τους πορεία.

Την ίδια στιγμή, οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται σε διεθνή δίκτυα επιμόρφωσης και συνεργασίας, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών. Η συνολική επίδραση της πρωτοβουλίας εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ανταγωνιστικού σχολικού περιβάλλοντος.

Η σύνδεση με σπουδές στο εξωτερικό

Το IB θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκτός Ελλάδας. Λειτουργεί ως «γέφυρα» προς πανεπιστήμια του εξωτερικού, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες το κόστος σπουδών μπορεί να είναι συγκρίσιμο με αυτό της φοίτησης σε άλλη πόλη εντός Ελλάδας, στοιχείο που ενισχύει το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική επιλογή.