Κλειστά σχολεία: Δείτε σε ποιά περιοχή και πότε

Κλειστά σχολεία την Πρωτομαγιά με τριήμερο σε όλη τη χώρα και τετραήμερο σε ορισμένες περιοχές λόγω τοπικών αποφάσεων.

Τα σχολεία την Πρωτομαγιά 2026 διαμορφώνουν ένα μικρό διάστημα ξεκούρασης για τους μαθητές, καθώς η αργία πέφτει Παρασκευή και δημιουργεί τριήμερο σε όλη τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή δίνει την ευκαιρία για μια σύντομη παύση από τη σχολική καθημερινότητα.

Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, το διάλειμμα επεκτείνεται ακόμη περισσότερο, καθώς αποφάσεις τοπικών αρχών οδηγούν σε επιπλέον ημέρα χωρίς μαθήματα, μετατρέποντας το τριήμερο σε τετραήμερο.

Πού διαμορφώνεται τετραήμερο

Στον Δήμο Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 30 Απριλίου, έπειτα από σχετική απόφαση της δημοτικής αρχής. Η αναστολή λειτουργίας καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η απόφαση αφορά τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, δίνοντας στους μαθητές ένα πλήρες τετραήμερο αποχής από τα μαθήματα.

Οι λόγοι για το επιπλέον κλείσιμο

Η αναστολή λειτουργίας συνδέεται με την προετοιμασία των εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, οι οποίες αναμένεται να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ιδιαίτερη κινητικότητα προβλέπεται στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας και σε κεντρικά σημεία της περιοχής.

Αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί και στην Παραμυθιά, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν επίσης κλειστά στις 30 Απριλίου, λόγω του εορτασμού του πολιούχου Αγίου Δονάτου.

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα για τους μαθητές

Στις περιοχές όπου ισχύει το τετραήμερο, οι μαθητές θα ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους την Τετάρτη 29 Απριλίου. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου.

Το παρατεταμένο αυτό διάστημα προσφέρει επιπλέον χρόνο ξεκούρασης, διαφοροποιώντας το πρόγραμμα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.

Τι ισχύει για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τους μαθητές στις υπόλοιπες περιοχές, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μόνο την Παρασκευή 1 Μαΐου, όπως προβλέπεται για την αργία της Πρωτομαγιάς.

Έτσι, διαμορφώνεται ένα τριήμερο, το οποίο λειτουργεί ως σύντομη ανάπαυλα πριν από τη συνέχεια της σχολικής χρονιάς και την τελική περίοδο των μαθημάτων.