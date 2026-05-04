Συντάξεις: Έρχονται αλλαγές για 295.000 δικαιούχους

Κατάργηση των αναδρομικών μειώσεων που δεν εφαρμόστηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα σε 118.000 συντάξεις χηρείας, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις περιορισμού των καταβαλλόμενων ποσών κατά 50% μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, εξετάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος, οι αλλαγές αφορούν περίπου 295.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας μαζί με δεύτερη δική τους σύνταξη ή και χωρίς σύνταξη, εφόσον εργάζονται.

Με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συλλέγει και μελετά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τις συντάξεις χηρείας, προκειμένου να ετοιμαστεί μια συνολική νομοθετική ρύθμιση, η οποία, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που φέρνει σήμερα στο φως το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Θα καταργεί τις αναδρομικές περικοπές από τις συντάξεις χηρείας που έπρεπε να κοπούν και δεν κόπηκαν μετά το 2019. Σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή χωρίς περικοπές, είναι περίπου 118.000 συντάξεις χηρείας, εκ των οποίων οι 60.000 έχουν απονεμηθεί μετά τον Μάιο του 2016 και οι άλλες 58.000 πριν από τον Μάιο του 2016.

Θα διορθώνει τις αδικίες με τις συντάξεις χηρείας που μειώθηκαν κατά 50%, επαναφέροντας κατά πρώτον το ποσό στο 70% της σύνταξης των θανόντων, αντί του 35% που λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι, και κατά δεύτερον επιστρέφοντας τις περικοπές είτε σε δόσεις είτε με συμψηφισμούς (μείωση) στον φόρο εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν περίπου 11.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου, που ήταν άτυχοι και επιβλήθηκαν περικοπές από το 2019 και μετά, ενώ για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα δεν προχώρησαν οι μειώσεις.

Το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις, που έχουν να κάνουν με την περίφημη «εγκύκλιο Τσακλόγλου», η οποία, αν εφαρμοζόταν, θα έφερνε την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους χηρείας που λαμβάνουν και δική τους σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη γήρατος και τη σύνταξη χηρείας και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις, όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χηρείας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τροποποιηθεί ο όρος περί «σώρευσης συντάξεων» στον ίδιο συνταξιούχο και να θεωρηθεί ως «σώρευση» η άθροιση συντάξεων από ατομικό ασφαλιστικό δικαίωμα που έχει ο συνταξιούχος και όχι από τη μεταβίβαση σύνταξης, όπως είναι η σύνταξη χηρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) κατέβαζε τη σύνταξη χηρείας στο 50% της σύνταξης του θανόντος και μετά από μια τριετία στο 25%, εφόσον, κατόπιν ελέγχου, ο δικαιούχος (χήρα/χήρος) έπαιρνε δική του σύνταξη ή εργαζόταν.

Με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) το 50% αυξήθηκε στο 70%, αλλά δεν απαλείφθηκαν οι λόγοι περικοπής μετά την τριετία (δεύτερη σύνταξη ή εργασία), με αποτέλεσμα να επικρέμεται η «δαμόκλειος σπάθη» μειώσεων από το 70% στο 35% για δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Οι περικοπές αυτές εφαρμόστηκαν για περίπου 11.500 χήρες του Δημοσίου στις αρχές του 2020 και, όταν επιχειρήθηκε να γίνει το ίδιο σε συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα, ο ΕΦΚΑ επέστρεψε την επόμενη κιόλας μέρα τα ποσά που είχε κόψει την προηγούμενη. Ετσι, σήμερα οι μεν 11.500 χήρες του Δημοσίου έχουν μειώσεις, ενώ άλλες 118.000 περιπτώσεις, του ιδιωτικού τομέα κυρίως και κάποιες του Δημοσίου, δεν έχουν τις περικοπές λόγω δεύτερης σύνταξης ή απασχόλησης.

Ποιες αλλαγές εξετάζονται για τα ποσοστά εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης χηρείας

Στις αλλαγές που ετοιμάζονται εξετάζεται να υπάρχει κούρεμα, μόνο στην εθνική σύνταξη, και να μείνει η ανταποδοτική σύνταξη στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Σήμερα, για συνταξιούχους που πήραν σύνταξη χηρείας μετά το 2016, τόσο η εθνική όσο και η ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος και (αν εφαρμοζόταν ο νόμος) μετά από μια τριετία το 70% θα γινόταν 35%, αν ο συνταξιούχος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σενάριο αυτό θα εφαρμοστεί -αν προκριθεί- και στις παλιές συντάξεις χηρείας. Ενα άλλο σενάριο προβλέπει την επιλογή από τους συνταξιούχους της σύνταξης που θα έχει την περικοπή μετά την πρώτη τριετία.

Αύξηση κατά 2,6% τουλάχιστον θα πάρουν από 1/1/2027 οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με τη νέα εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου, από 2,4% που προβλεπόταν αρχικά. Οπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς κατά την παρουσίαση του πακέτου έκτακτων μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, η πρόβλεψη για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων αναθεωρήθηκε κατά 0,2% υψηλότερα και διαμορφώνεται στο 2,6% αντί 2,4%.

Η αύξηση θα πληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) και, όπως υπενθύμισε ο υφυπουργός, από το 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, που σημαίνει ότι θα δοθεί το 100% της αύξησης σε 670.000 συνταξιούχους που φέτος πήραν τη μισή αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Το δε κονδύλι για τις αυξήσεις συντάξεων το 2027 θα πλησιάσει τα 700 εκατ. ευρώ, από 629 εκατ. ευρώ που είναι φέτος.

Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις θα είναι από 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 389 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και έως 833 ευρώ για συντάξεις έως 2.700 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», ανάλογα με το ταμείο και τα έτη ασφάλισης των συνταξιούχων, οι αυξήσεις που θα δοθούν στις συντάξεις από 1/1/2027 θα είναι κατά μέσο όρο:

Από 22,36 ευρώ έως 36,58 ευρώ τον μήνα (268,37 ευρώ έως 438,98 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του Δημοσίου.

Από 14,75 ευρώ έως 32,43 ευρώ τον μήνα (177 ευρώ έως 389,14 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΙΚΑ.

Από 21,41 ευρώ έως 69,46 ευρώ τον μήνα (256,87 ευρώ έως 833,55 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους από ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Από 14,83 ευρώ έως 29,29 ευρώ τον μήνα (177,96 ευρώ έως 351,44 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.

Από 11,10 ευρώ έως 17,15 ευρώ τον μήνα (133,23 ευρώ έως 205,75 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Από 15,76 ευρώ έως 33,47 ευρώ τον μήνα (189,14 ευρώ έως 401,60 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΕΤΑΑ.

Από 20,85 ευρώ έως 40,87 ευρώ τον μήνα (250,16 ευρώ έως 490,41 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΝΑΤ.

Από 15,95 ευρώ έως 46,83 ευρώ τον μήνα (191,37 ευρώ έως 561,98 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Για παράδειγμα:

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με 40 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 1.406,98 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6% (τουλάχιστον), θα παίρνουν κατά μέσο όρο 1.443,56 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 1.247,23 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6%, θα παίρνουν κατά μέσο όρο 1.279,66 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ με 30 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 1.126,40 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6% (τουλάχιστον), θα παίρνουν κατά μέσο όρο 1.155,69 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι των ταμείων ΔΕΚΟ-Τραπεζών με 30 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 2.671,62 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6% (τουλάχιστον), θα παίρνουν κατά μέσο όρο 2.741,08 ευρώ.

Τέλος η προσωπική διαφορά, με ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη

Στον προϋπολογισμό του 2027 θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Για το 2026 πήραν τη μισή αύξηση και η άλλη μισή συμψηφίστηκε, κατεβάζοντας κι άλλο την προσωπική διαφορά.

Στην πράξη, το 2026 καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ και από το 2027 καταργείται οριστικά, οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη. Το δε υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη, αλλά δεν θα παίρνει καμία αύξηση και θα μένει σταθερό για πάντα.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα από το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που θα πάρουν από 1/1/2027 οι 670.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά είναι οι εξής:

Συνταξιούχος με 25 έτη ασφάλισης και σύνταξη 723,76 ευρώ το 2026, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 31,77 ευρώ (σύνολο 755,53 ευρώ προ φόρου), θα πάρει για το 2027 αύξηση κατά 18,82 ευρώ στη σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 742,58 ευρώ. Η προσωπική διαφορά μένει σταθερή στα 31,77 ευρώ και το νέο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς για το 2027 θα είναι 774,35 ευρώ.

Συνταξιούχος με 35 έτη ασφάλισης και σύνταξη 1.526,95 ευρώ το 2026, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 83,79 ευρώ (σύνολο 1.610,74 ευρώ προ φόρου), θα πάρει για το 2027 αύξηση κατά 39,70 ευρώ στη σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 1.566,65 ευρώ. Η προσωπική διαφορά μένει σταθερή στα 83,79 ευρώ και το νέο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς για το 2027 θα είναι 1.650,44 ευρώ.

Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης και σύνταξη 1.630,05 ευρώ το 2026, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 117,76 ευρώ (σύνολο 1.747,81 ευρώ προ φόρου), θα πάρει για το 2027 αύξηση κατά 42,38 ευρώ στη σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 1.672,43 ευρώ. Η προσωπική διαφορά μένει σταθερή στα 117,76 ευρώ και το νέο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς για το 2027 θα είναι 1.790,19 ευρώ.

Πώς θα υπολογιστούν η αύξηση και οι κρατήσεις στις συντάξεις με προσωπική διαφορά το 2027;

Οι συνταξιούχοι με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη, ενώ η προσωπική διαφορά δεν θα αυξηθεί ούτε θα μειωθεί, αλλά θα μείνει σταθερή στο ποσό που είναι σήμερα και θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη.

Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός σύνταξης που υπόκειται σε φόρο μαζί με τη σύνταξη.

Οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα υπολογίζονται -όπως και τώρα- στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ Με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς, οι συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά (150 ευρώ και άνω) θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο, ενώ, αν παρέμενε ο συμψηφισμός, θα έβλεπαν αυξήσεις μετά από 5 ή και 10 χρόνια.

ΧΑΜΕΝΟΙ Λόγω του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς που εφαρμόστηκε από το 2023 έως το 2025, περίπου 800.000 συνταξιούχοι στερήθηκαν αυξήσεις 13,15%. Μέρος των απωλειών θα αρχίσει να καλύπτεται με τις αυξήσεις του 2026 και κυρίως από το 2027 και μετά.

Πώς θα διαμορφωθούν από 1/1/2027 οι συντάξεις γήρατος με αύξηση κατά 2,6% (πραγματικά ποσά ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης)

Συντάξεις: Τα 3 συν 1 «δώρα» της κυβέρνησης στους συνταξιούχους

Τρία συν 1 «δώρα» για τις συντάξεις περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που άρχισε να ξεδιπλώνει η κυβέρνηση, ξεκινώντας από την αύξηση του μόνιμου επιδόματος από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ.

Το επίδομα των 300 ευρώ θα πληρωθεί τον Νοέμβριο σε 1,87 εκατ. δικαιούχους, εκ των οποίων 1,6 εκατ. είναι συνταξιούχοι και περίπου 300.000 δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ που λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας και σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα.

Τα μέτρα που ετοιμάζονται έρχονται σε δόσεις, με στόχο να στηριχθεί από τη μια το εισόδημα των συνταξιούχων λόγω των ανατιμήσεων που πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και να διορθωθούν από την άλλη αδικίες και στρεβλώσεις που ζημιώνουν μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων, όπως οι 670.000 που πήραν φέτος μισή αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, αλλά και 118.000 συνταξιούχοι χηρείας που κινδυνεύουν με αναδρομικές μειώσεις λόγω των περιορισμών που θέτει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Τα τρία συν 1 «δώρα» που δρομολογεί η κυβέρνηση και αφορούν συνολικά 2,5 εκατ. συνταξιούχους παρουσιάζει αναλυτικά σήμερα, με πίνακες και παραδείγματα, το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» και είναι τα εξής:

Αύξηση αποδοχών κατά 2,6% αντί 2,4% τον Δεκέμβριο. Η αύξηση θα είναι για το 2027 και η νέα εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου είναι ότι θα κινηθεί στο 2,6%, λόγω της πρόβλεψης για υψηλότερο πληθωρισμό φέτος (3,1%). Δεν αποκλείεται όμως να υπερβεί και το 2,6%, καθώς ο πληθωρισμός μπορεί να κινηθεί υψηλότερα, λόγω των αυξήσεων στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που πυροδοτεί η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο.

Επίδομα 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Το μόνιμο αυτό επίδομα αποτελεί τη βάση για να χτιστεί σταδιακά η 13η σύνταξη, με ένα ποσό που θα μπορεί να φτάσει στα 600 ευρώ μέχρι το 2029 και πιο πάνω στα επόμενα χρόνια.

Οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027, με πλήρη αντί μισή αύξηση σε 670.000 συνταξιούχους. Η αύξηση που θα δοθεί τον Δεκέμβριο στις συντάξεις που έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα είναι πλήρης και δεν θα υπάρχει πλέον κανένας συμψηφισμός των αυξήσεων με το ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας. Δικαιούχοι σύνταξης χηρείας είναι 295.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είτε λαμβάνουν και δική τους σύνταξη, είτε εργάζονται χωρίς να έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί, είτε δεν λαμβάνουν ούτε σύνταξη ούτε εργάζονται. Η κυβέρνηση εξετάζει, πρώτον, να σβήσει τις αναδρομικές μειώσεις που δεν έχουν επιβληθεί σε 118.000 συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη και βάσει νόμου έπρεπε μετά το 2019 να παίρνουν ως σύνταξη χηρείας το 35% αντί του 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ παράλληλα εξετάζεται να καταργηθεί πλήρως η περικοπή από το ανταποδοτικό σκέλος των συντάξεων χηρείας.

Πέραν αυτών, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλα μέτρα για τους συνταξιούχους, όπως η μείωση ή και κατάργηση των κρατήσεων ΕΑΣ από τις επικουρικές συντάξεις, αλλά και η επανεξέταση των προσαυξήσεων στις συντάξεις με παράλληλο χρόνο ασφάλισης για τους παλαιούς, πριν από τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους.

Τα κριτήρια για το επίδομα των 300 ευρώ

Το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ, που καταβάλλεται από πέρυσι κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ άνω των 65 ετών και στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος και σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα του ΟΠΕΚΑ, θα είναι φέτος αυξημένο στα 300 ευρώ και θα πληρωθεί σε περισσότερους συνταξιούχους.

Η αύξηση του επιδόματος συνοδεύεται από διεύρυνση των δικαιούχων συνταξιούχων με επιπλέον 420.000 δικαιούχους, καθώς αυξάνονται τα περσινά εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή του, ως εξής:

Για άγαμους συνταξιούχους ή χήρες και χήρους συνταξιούχους: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ που ήταν πέρυσι) και αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ που ήταν πέρυσι).

Για έγγαμους συνταξιούχους ή με σύμφωνο συμβίωσης: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ που ήταν πέρυσι) και αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ (από 300.000 ευρώ που ήταν πέρυσι).

Ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές ή μερίσματα) μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως η κράτηση 6% για ασθένεια και η ΕΑΣ.

Το 65ο έτος θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2025 και οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν οριστική σύνταξη κατά τον Οκτώβριο του 2026.