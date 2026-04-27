Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Ιουνίου 2026

Οι πληρωμές για τις συντάξεις Μαΐου 2026 φτάνουν στο τέλος τους, και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στις συντάξεις Ιουνίου 2026. Πότε αναμένονται να γίνουν οι πληρωμές; Την Τρίτη 26 Μαΐου και την Πέμπτη 28 Μαΐου, με τα χρήματα να μπαίνουν στα ΑΤΜ των δικαιούχων από την προηγούμενη ημέρα.

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι αναμενόμενες ημερομηνίες πληρωμής

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: Πότε και πώς γίνεται η αίτηση – Ποιούς αφορά

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Ιουνίου 2026 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) αναμένονται να καταβληθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2026 την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ο ΟΓΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2026 την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2026 την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Συντάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου, ΝΑΤ

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2026 την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2026 την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2026 την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Συντάξεις -Αναδρομικά : Έρχονται πληρωμές – Τι γίνεται με λάθη, καθυστερήσεις

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλουν τις συντάξεις Ιουνίου 2026 όπως το Δημόσιο)

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουνίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν όπως στο Δημόσιο

(Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης). (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017)