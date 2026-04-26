Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: Πότε και πώς γίνεται η αίτηση – Ποιούς αφορά

Η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση και το ΔΑΥΚ αποτελούν βασικά εργαλεία για την επιτάχυνση της απονομής σύνταξης, ιδίως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Η σύνταξη μπορεί να εκδοθεί ταχύτερα όταν αξιοποιηθούν έγκαιρα συγκεκριμένα εργαλεία που προβλέπει η διαδικασία, με τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πρόκειται για δύο βασικές ενέργειες που αφορούν αντίστοιχα εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Με την έγκαιρη ενεργοποίηση αυτών των διαδικασιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να επεξεργαστούν τα στοιχεία του ασφαλισμένου, μειώνοντας έτσι τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται συχνά κατά την τελική απονομή της σύνταξης.

Πότε πρέπει να ξεκινά η διαδικασία για τη σύνταξη

Η διαδικασία για την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης καλό είναι να ξεκινά αρκετά νωρίς, συγκεκριμένα δύο χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη σύνταξη. Αυτό το χρονικό περιθώριο θεωρείται κρίσιμο για την ομαλή διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προχωρούν στην επιβεβαίωση των ασφαλιστικών δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά και πλήρη πριν την τελική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Πώς γίνεται η αίτηση για τη σύνταξη

Η αίτηση για την προσυνταξιοδοτική βεβαίωση υποβάλλεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ, στο οποίο ανήκει ο ασφαλισμένος. Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό βήμα για την προετοιμασία της συνταξιοδότησης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής μέσω της υπηρεσίας «Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής», ωστόσο αυτή η επιλογή αφορά αποκλειστικά όσους έχουν ασφαλιστεί σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που έχει ενταχθεί στο ΙΚΑ.

Πότε είναι χρήσιμη η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση

Η έκδοση της συγκεκριμένης βεβαίωσης δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους. Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά όταν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο ασφαλιστικό ιστορικό.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση, καθώς εκεί παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Όταν εμπλέκονται περισσότεροι από ένας ασφαλιστικοί φορείς, η διαδικασία γίνεται πιο σύνθετη και απαιτεί περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της απονομής της σύνταξης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταγράψουν όλους τους φορείς στους οποίους έχουν ασφαλιστεί, είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν. Η πλήρης καταγραφή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή επεξεργασία του αιτήματος.

Εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ώστε να υποστηριχθούν τα στοιχεία που δηλώνονται. Η ακρίβεια και η πληρότητα των πληροφοριών συμβάλλουν σημαντικά στην αποφυγή καθυστερήσεων κατά την έκδοση της σύνταξης.

