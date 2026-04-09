e-ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε συνταξιούχους – Ποιοί πάνε ταμείο
Αναδρομικά ποσά άνω των 2,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1.068 συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ.
Τα αναδρομικά του e-ΕΦΚΑ καταβλήθηκαν την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 σε περισσότερους από χίλιους συνταξιούχους, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ασφαλιστικών στοιχείων που σχετίζονται με χρόνο απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.
Η πληρωμή αφορά συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται και να καταβάλλουν εισφορές μετά τη λήψη της σύνταξής τους, με αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των ποσών που δικαιούνται.
Πόσοι πληρώθηκαν και ποιο είναι το ποσό
Συνολικά, 1.068 συνταξιούχοι έλαβαν τα αναδρομικά ποσά που τους αντιστοιχούν, με τη συνολική δαπάνη να διαμορφώνεται στα 2.855.659,07 ευρώ.
Η καταβολή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την απόδοση εκκρεμών ποσών προς τους ασφαλισμένους.
Πώς προέκυψαν τα αναδρομικά
Τα ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς οι δικαιούχοι είχαν συνεχίσει να εργάζονται και να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.
Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι εισφορές αυτές λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή της σύνταξης, γεγονός που οδηγεί στην καταβολή επιπλέον ποσών.
Τι σημαίνει η πληρωμή για τους συνταξιούχους
Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη διόρθωση και εκκαθάριση ασφαλιστικών δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις εισφορές που κατέβαλαν.
Η απόδοση των αναδρομικών αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και την ορθή αποτύπωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Οι επόμενες κινήσεις του e-ΕΦΚΑ
Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει τις διαδικασίες εκκαθάρισης και απονομής παροχών, με στόχο την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Η πορεία των πληρωμών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.
