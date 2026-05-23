Σαρωτικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ: Πότε κόβεται

Το επίδομα θα δηλώνεται κανονικά στη φορολογική δήλωση. Ωστόσο, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΔΥΠΑ– Συγκεκριμένα, το ποσό της επιδότησης δεν φορολογείται εφόσον τα υπόλοιπα εισοδήματα του δικαιούχου δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στο νέο πλαίσιο που αξιολογείται πριν από τη γενικευμένη εφαρμογή του επιδόματος.

Το επίδομα ανεργίας περνά σε νέο πλαίσιο, μετά την πιλοτική εφαρμογή του σε 15.000 ανέργους, με στόχο η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων να προχωρήσει έως το τέλος του έτους. Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής περιόδου βρίσκονται υπό αξιολόγηση, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Με το νέο σύστημα, η οικονομική ενίσχυση γίνεται εμπροσθοβαρής, δηλαδή ξεκινά με υψηλότερο ποσό και μειώνεται ανά τρίμηνο. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.375 ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι κανένας δικαιούχος δεν θα λάβει συνολικά χαμηλότερο ποσό από εκείνο που θα έπαιρνε με το παλαιό καθεστώς για τους 12 μήνες ανεργίας.

Πώς αλλάζει η λογική του επιδόματος

Το νέο επίδομα ανεργίας δίνει μεγαλύτερη στήριξη στους ανέργους κατά τους πρώτους 6 μήνες. Η ενίσχυση ξεκινά υψηλότερα σε σχέση με το σημερινό πλαίσιο και στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά ανά τρίμηνο.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι να στηρίζει περισσότερο τον άνεργο στην αρχή της περιόδου ανεργίας, αλλά και να συνδέεται με την ταχύτερη επιστροφή στην εργασία. Παράλληλα, διατηρείται η πρόβλεψη ότι ο δικαιούχος δεν θα βρεθεί σε χειρότερη θέση σε σχέση με το παλαιό σύστημα, σε συνολική βάση.

Το ποσό και η διάρκεια της επιδότησης

Το επίδομα μπορεί να φτάσει έως τα 1.375 ευρώ τον μήνα για ορισμένους δικαιούχους. Σήμερα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 565 ευρώ.

Η νέα παροχή αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό ποσό. Η διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει έως τους 24 μήνες, με προϋπόθεση την ύπαρξη 175 ημερών ασφάλισης.

Το σύστημα ενισχύει περισσότερο όσους έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές και διαθέτουν μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. Αντίθετα, όσο λιγότερα είναι τα ένσημα και οι αποδοχές, τόσο μικρότερη θα είναι και η παροχή.

Πώς έγινε η πιλοτική εφαρμογή

Η πιλοτική εφαρμογή έγινε με τη μέθοδο της Τυχαιοποιημένης Ελεγχόμενης Δοκιμής. Για την επιλογή ελήφθησαν υπόψη κριτήρια ηλικίας, φύλου και τόπου κατοικίας.

Βασική προϋπόθεση ήταν το νέο επίδομα που θα λάμβαναν οι δικαιούχοι να είναι συνολικά υψηλότερο από το υφιστάμενο. Ο αλγόριθμος υπολόγιζε αυτόματα το ποσό τόσο με τα σημερινά δεδομένα όσο και με το νέο καθεστώς.

Αν προέκυπτε ότι ο άνεργος θα λάβει υψηλότερο επίδομα με το νέο σύστημα, τότε προεπιλεγόταν αυτόματα. Η δοκιμαστική περίοδος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και έχει επεκταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος

Η χρηματοδότηση της πιλοτικής εφαρμογής προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 15.000 άνεργοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνουν την αυξημένη επιδότηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό φτάνει στο ανώτατο όριο των 1.375 ευρώ μηνιαίως.

Ποιοι μπορεί να χάσουν το επίδομα

Το νέο πλαίσιο συνδέει πιο αυστηρά το επίδομα με την ενεργή αναζήτηση εργασίας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η στήριξη προς τους ανέργους, αλλά και να ενισχυθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ καλούνται να αποδέχονται προτάσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν στο προφίλ τους. Αν κάποιος αρνηθεί τρεις συνεχόμενες κατάλληλες προσφορές εργασίας, χάνει το δικαίωμα λήψης του επιδόματος.

Η πληρωμή μέσω προπληρωμένης κάρτας

Το νέο σύστημα διαφοροποιεί και τον τρόπο καταβολής του επιδόματος. Το ποσό θα πιστώνεται σε προπληρωμένη κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιούν οι δικαιούχοι για τις συναλλαγές τους.

Οι άνεργοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του επιδόματος. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις συναλλαγές εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως η αγορά όπλων και τα τυχερά παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο συνδέει την καταβολή του επιδόματος με ελεγχόμενη χρήση της ενίσχυσης.