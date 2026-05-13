Πρόγραμμα ΔΥΠΑ με επίδομα: Μέχρι πότε οι ενστάσεις

Πίνακας περιεχομένων

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.200 ευρώ

Έως και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στις 2μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στο https://www.dypa.gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet αιτιολογημένες ενστάσεις με τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα για τα προσωρινά αποτελέσματα του ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ που αφορά 10 άνεργους κατοίκους της πυρόπληκτης περιοχής των Μεγάρων.

Εάν λοιπόν δεν μπορούν να επισυναφθούν τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική ένσταση, τότε οι ενιστάμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 στις 2μμ προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Στόχος της δράσης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων που διέμεναν μόνιμα, κατά την 19η.08.2024, στον πυρόπληκτο Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νέων, βάσει των στοιχείων εγγεγραμμένης ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι αμοιβές

Το πρόγραμμα αφορά 10 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 12 μηνών, με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.200 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αίτησής τους ή

Από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, και σε περίπτωση αποκλεισμού, από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, όπου αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού.