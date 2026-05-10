e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Δείτε τις πληρωμές έως 15 Μαΐου
Πίνακας περιεχομένων
Συνολικά 61.505.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 54.260 δικαιούχους από τις 11 έως τις 15 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών που θα πραγματοποιήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.
Οι καταβολές αφορούν, μεταξύ άλλων, εφάπαξ, παροχές ΟΑΕΕ, επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
