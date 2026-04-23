Χρέη στον e-ΕΦΚΑ: Ρύθμιση σε 72 δόσεις – Ποιοί εντάσσονται

Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλές στον e-ΕΦΚΑ φέρνει το πακέτο στήριξης, με αυστηρούς όρους ένταξης.

Η ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις για χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνεται στα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η παρέμβαση στοχεύει στη διευκόλυνση των οφειλετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αποπληρωμής σε περισσότερες δόσεις.

Ωστόσο, η νέα δυνατότητα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών, θέτοντας περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους.

Ποια χρέη εντάσσονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν μόνο οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Βασική προϋπόθεση είναι τα συγκεκριμένα χρέη να μην έχουν ήδη ρυθμιστεί, γεγονός που αποκλείει όσους έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Τι δεν αλλάζει για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις

Οι οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους σε 24 δόσεις δεν μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης της μηνιαίας επιβάρυνσης μέσω μεταφοράς σε νέο σχήμα αποπληρωμής.

Το ύψος των οφειλών που αφορά

Τα χρέη που μπορούν να ενταχθούν στη νέα διαδικασία εκτιμώνται σε 48,37 δισ. ευρώ.

Συνολικά, το χρέος προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών είχε φτάσει τα 51,31 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Η εικόνα των υφιστάμενων ρυθμίσεων

Στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, στο τέλος του τέταρτου τριμήνου της προηγούμενης χρονιάς, βρίσκονταν ενεργές 130.194 ρυθμίσεις.

Το συνολικό ποσό που έχει ρυθμιστεί μέσω αυτών ανέρχεται σχεδόν σε 1,20 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις θα ολοκληρωθούν κανονικά.

Οι πιέσεις για περισσότερες δόσεις

Επιμελητήρια και φορείς της αγοράς έχουν ζητήσει επανειλημμένα τη θέσπιση ρύθμισης έως 120 δόσεις, αντίστοιχης με εκείνη που είχε εφαρμοστεί το 2019.

Στόχος αυτών των προτάσεων είναι η μείωση της μηνιαίας δόσης και η διευκόλυνση των οφειλετών, μέσω χαμηλότερου επιτοκίου και μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα αποπληρωμής.