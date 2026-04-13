Κληρονομιές: Τι αλλάζει με τα χρέη και ποιοί ωφελούνται

Πίνακας περιεχομένων

Η επικείμενη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο φέρνει διαχωρισμό χρεών και περιουσίας, ενώ ανοίγει συζήτηση για αναδρομική ισχύ και μεταβατικές ρυθμίσεις.

Η κληρονομιά και η διαχείριση των χρεών της εισέρχονται σε νέα φάση, καθώς προωθείται νομοθετική παρέμβαση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι κληρονόμοι συνδέονται με τις οφειλές. Η προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρεί να αποδεσμεύσει πλήρως την προσωπική περιουσία των πολιτών από τα χρέη που συνοδεύουν μια κληρονομιά.

Η μεταρρύθμιση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς εισάγει σημαντικές αλλαγές σε ένα καθεστώς που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα, η κοινωνία ζητά σαφείς απαντήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο, ιδίως για περιπτώσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Διαχωρισμός περιουσίας και χρεών

Κεντρικός άξονας της νέας ρύθμισης είναι ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της κληρονομικής περιουσίας και της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου. Με το νέο μοντέλο, οι οφειλές θα εξοφλούνται αποκλειστικά από τα στοιχεία της κληρονομιάς, χωρίς να επηρεάζουν τον ίδιο τον κληρονόμο.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά το φαινόμενο της αποποίησης κληρονομιάς, το οποίο μέχρι σήμερα αποτελούσε συχνή επιλογή λόγω των χρεών. Παράλληλα, αναμένεται να επανενεργοποιήσει περιουσίες που παρέμεναν ανεκμετάλλευτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Επιπτώσεις στην αγορά και τη ρευστότητα

Η αποδέσμευση των κληρονόμων από τα χρέη δημιουργεί νέα δεδομένα για την οικονομία, καθώς περισσότερα ακίνητα αναμένεται να επιστρέψουν στην αγορά. Η αυξημένη διαθεσιμότητα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

Ταυτόχρονα, η δυνατότητα αξιοποίησης περιουσιών που μέχρι σήμερα παρέμεναν «παγωμένες» θεωρείται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της εμπορευσιμότητάς τους, με ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Θετική στάση με αιτήματα για διορθώσεις

Η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στις 21 Μαρτίου συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες. Πολλοί εκφράζουν θετική άποψη για τη βασική κατεύθυνση της μεταρρύθμισης, καθώς θεωρούν ότι παρέχει προστασία από οφειλές που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι.

Παράλληλα, διατυπώνονται προτάσεις για βελτιώσεις, με βασικό αίτημα τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. Οι πολίτες ζητούν να καλυφθούν και περιπτώσεις κληρονόμων που έχουν ήδη επιβαρυνθεί με χρέη στο παρελθόν.

Αιτήματα για αναδρομική εφαρμογή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να επεκταθούν οι νέες ρυθμίσεις και σε υφιστάμενες κληρονομιές. Μεταξύ των προτάσεων που κατατίθενται περιλαμβάνεται η εφαρμογή του νόμου άμεσα μετά τη δημοσίευσή του, χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, ζητείται να ισχύσει απαλλαγή από τα χρέη ανεξάρτητα από τον χρόνο θανάτου, καθώς και να απαγορευθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου για οφειλές της κληρονομιάς. Παράλληλα, τίθεται και η ανάγκη για δυνατότητα δικαστικής προσφυγής σε εκκρεμείς υποθέσεις, με εξαίρεση όσες έχουν ήδη τελεσιδικήσει.

Ζητήματα ισότητας και εκκρεμότητες

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς αναδεικνύει και ζητήματα ίσης μεταχείρισης. Όπως επισημαίνεται, οι κληρονόμοι που μέχρι σήμερα επιβαρύνθηκαν με χρέη βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με όσους θα επωφεληθούν από τις νέες ρυθμίσεις.

Ταυτόχρονα, σημαντικός αριθμός υποθέσεων παραμένει σε εκκρεμότητα, κυρίως στο στάδιο της απογραφής. Η ένταξή τους στο νέο πλαίσιο θεωρείται καθοριστική, ώστε η μεταρρύθμιση να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην πράξη.

Νέα δικαιώματα για συντρόφους χωρίς γάμο

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και ρυθμίσεις που αφορούν τα ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση. Προβλέπεται ότι σύντροφοι χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να αποκτήσουν κληρονομικά δικαιώματα, εφόσον αποδεικνύεται κοινή ζωή διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

Παράλληλα, παρέχεται προστασία στον επιζώντα σύντροφο, δίνοντάς του τη δυνατότητα προσωρινής παραμονής στην κοινή κατοικία. Ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις για την επάρκεια των ρυθμίσεων, ιδίως σε περιπτώσεις μακροχρόνιων σχέσεων, καθώς και για τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται μετά τις 20 Απριλίου, με τα σχόλια που έχουν κατατεθεί να εξετάζονται για πιθανές αλλαγές στο σχέδιο νόμου.

Στη συνέχεια, η τελική μορφή της ρύθμισης αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, όπου θα κριθεί το εύρος και ο τρόπος εφαρμογής των νέων διατάξεων.